Situácia v okrese Lučenec sa zlepšuje, no naďalej zostáva v bordovej zóne

Aké opatrenia aktuálne platia:

Rúška a respirátory

• V platnosti zostáva povinnosť nosiť respirátor FFP2 alebo N95/KN95 v obchodných prevádzkach, v hromadnej doprave a vo všetkých interiéroch, okrem domácností a fyzicky náročných prác.

Zákaz vychádzania

• Zákaz vychádzania bude po novom v červených okresoch s lepšou epidemiologickou situáciou platiť len od 21:00 do 01:00 nasledujúceho dňa. V bordových okresoch bude zákaz vychádzania od 5:00 ráno do 1:00 nasledujúceho dňa. Zo zákazu budú výnimky ako doteraz. Od 21:00 do jednej bude zákaz vychádzania prísnejší.

Povolené prevádzky

• Ministerstvo zdravotníctva prosí verejnosť, aby naďalej dodržiavala stanovené opatrenia: 1 osoba na 15 metrov štvorcových a všetky protiepidemické opatrenia ako nosenie respirátora v interiéri, dôkladná hygiena rúk či predpísané rozostupy.

Reštaurácie

• Terasy reštaurácií či fitnescentrá budú môcť byť otvorené v zmysle rovnakých pravidiel, ako sa prijali minulý týždeň.

Dovolenky

• Dovolenky v zahraničí s cieľom rekreácie sú naďalej zakázané.

Návštevy

• Platia aktuálne pravidlá, od pondelka však budú navyše povolené návštevy vo väzniciach.

Test v práci bude potrebný

• Do práce budú naďalej potrebné negatívne testy. V okresoch v treťom stupni varovania bude potrebný negatívny test nie starší ako sedem dní. V druhom stupni varovania bude stačiť negatívny test nie starší ako 14 dní, v okresoch s najnižším stupňom ohrozenia bude potrebný negatívny test nie starší ako 21 dní. Preukázať sa možno negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom.

Výnimky z testovania

• Test nepotrebujú zaočkovaní. Od očkovania mRNA vakcínou (Moderna alebo Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu Covid-19 musí uplynúť od druhej dávky 14 dní. V prípade vektorovej vakcíny (AstraZeneca) musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. Povinnosť testovania v zmysle platného Covid automatu sa takisto nevzťahuje na ľudí, ktorí boli očkovaní či už mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po prvej dávke očkovania a ak táto osoba prekonala za posledných 180 dní ochorenie Covid-19.

