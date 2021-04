Žiaci už môžu chodiť do školy bez testu, hodiny pre seniorov v obchodoch končia

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia.

29. apr 2021 o 17:55 SITA, (mb)

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné.

Údaje epidemiológov určujú: Od 3. mája bude na Slovensku: • 0 čiernych okresov, • 10 bordových okresov, • 60 červených okresov • 9 ružových okresov - Sobrance, Stropkov, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany, Skalica, Dunajská Streda, Komárno.

Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021.



Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie vláda

včera schválila nové uznesenie upravujúce zákaz vychádzania,

ktoré prináša ďalšie uvoľnenie opatrení v školstve.



V bordových okresoch bude platiť od 3. mája 2021 výnimka zo zákazu vychádzania do školy bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude

pre deti a žiakov umožnený bez preukázania sa testom.



Rovnaká výnimka bude platiť na takúto cestu aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu.



Pre červené okresy a ružové okresy nebude v obmedzenom čase platiť zákaz vychádzania od 3. mája 2021 a takisto nebude potrebné sa preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Táto výnimka navyše platí aj pre zamestnancov školy.



"Z uznesenia vlády na ktoré by mala nadväzovať aj vyhláška ÚVZ vyplývajú nové výnimky. Testovanie na školách nám ukázalo nižšiu pozitivitu žiakov než udával ÚVZ. Aj z toho dôvodu Pandemická komisia odporučila opustiť pravidelné

testovanie na školách a prejsť k intervenčnému testovaniu," zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.



Intervenčné testovanie je cielené testovanie v prípade podozrenia či potvrdenia ochorenia Covid-19.

"Budeme testovať tam, kde vznikne podozrenie alebo potvrdenie nákazy alebo kde školy požiadajú ministerstvo školstva o pomoc pri testovaní," dodal šéf rezortu školstva.

Aktuálne vzniká Stratégia intervenčného testovania, ktorá upraví podrobnosti

a na ktorej pracujú odborníci ministerstva zdravotníctva ako aj hlavná odborníčka rezortu pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.



Podrobné pravidlá a odporúčania pre školy, vrátane aktualizovaných manuálov pre školy (školský semafor) a prehľadných infografík zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webe.

Ďalšou novinkou v súvislosti s uvoľňovaním opatrení hygienikov je aj zrušenie hodín, ktoré sú v obchodoch vyhradené pre seniorov aj zdravotne ťažko postihnutých a ich sprievodcov. Toto začne platiť od 9. mája.

Úrad verejného zdravotníctva to stanovil vo svojej vyhláške.