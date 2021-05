Vážne chorého chlapčeka z Lučenca previezol vládny špeciál do Bostonu

Sebi trpí vzácnym ochorením, ktoré ho postihlo ako jediného na svete. Pomôcť mu dokážu len lekári za veľkou mlákou.

30. apr 2021 o 23:59 Marcela Ballová

Sebi, jeho rodičia aj staršia sestrička odleteli v piatok 30. apríla z Bratislavy vládnym Airbusom A319 do Bostonu (Zdroj: Letisko Bratislava/FB Alexandra Pivková)

LUČENEC. Malý Sebastiánko z Lučenca, trpiaci vzácnym ochorením, ktoré má ako jediný na svete, je už blízko k jednému z dôležitých medzníkov vo svojom živote.

Chlapčeka, denne bojujúceho so zástavami dýchania a mäknutím priedušnice, sa už čoskoro ujmú lekári za veľkou mlákou. Pomôcť mu totiž môžu len lekári v Bostone.

Na operáciu, ktorá stojí milión dolárov, prispeli zúfalej rodine dobrí ľudia z rôznych kútov Slovenska. Peniaze, potrebné na prvý operačný zákrok, už Sebiho rodičia uhradili.

V prípade dopravy malého pacienta do Ameriky, ktorej vybavovanie bolo značne komplikované, avizovala pomoc vláda. Napokon nezostalo len pri sľuboch.

"Vládnym Airbusom A319 dnes odletel z Bratislavy do amerického Bostonu Sebinko Janitor so svojou rodinou. Vážne chorý chlapček absolvuje v USA operáciu, na ktorú sa mu vyzbierali Slováci vo verejnej zbierke, let zabezpečil Letecký útvar MV SR na podnet štátu," informovala Alexandra Pivková, primátorka Lučenca s tým, že ju táto správa veľmi potešila.

"Sama som sa snažila pomôcť tejto rodine z Lučenca v ich neľahkej situácii ako som vedela. Verím, že všetko dobre dopadne a Sebimu sa vďaka operácii zlepší zdravotný stav. Silno držím prsty a myslím na celú rodinu a zároveň ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek pomohli," uviedla Pivková.