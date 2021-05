Športové NAJ: Z tatami do ringu. Bohinský našiel v boxe všetko, čo ho napĺňa šťastím

Hosťom v našej rubrike bol tréner boxu.

1. máj 2021 o 8:43 Jozef Mikuš

LUČENEC. Na svojom konte má výchovu dvoch známych profesionálnych boxerov a svoje skúsenosti vpísal aj do mnohých amatérskych či rekreačných športovcov.

V domovskom Box Clube Lučenec i v banskobystrickom Dracula Gyme sa venuje všeobecnej pohybovej príprave, no trénuje aj budúcich boxerov.

Roky sa venoval džudu, rád pečie koláče a je hrdý na výsledky svojich zverencov.

Hosťom v rubrike Športové NAJ bol tréner boxu Štefan Bohinský.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Asi komplikovaná zlomenina členku, ktorú som si doniesol zo súťaže, a úraz chrbtice, ktorý ma odrovnal na tri týždne práceneschopnosti.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Štefan Bohinský Vek: 41 Prezývka: Pišta, v banskobystrickej komunite známy aj ako Terminátor Zápasil za: džudo klub Junior Lučenec, Dukla Banská Bystrica, Martin, Mladosť Relax Rimavská Sobota Dosiahnuté úspechy: 4. miesto na vrcholnom európskom podujatí v džude; 4. miesto na posledných majstrovstvách ČSFR v džude; viacnásobný majster Slovenska v džude; certifikovaný tréner boxu II. kvalifikačného stupňa a I. kvalifikačného stupňa v muay thai; absolvoval špecializovaný kurz prvej pomoci pre trénerov bojových umení aj kurz cutman a má certifikát z regeneračných cvičení V súčasnosti: predseda a tréner Box Clubu Lučenec; hlavný tréner boxu v banskobystrickom Dracula Gyme.

V džude 4. miesto na kvalitne obsadenom európskom turnaji v Rodewisch v Nemecku a 4. miesto na posledných majstrovstvách ČSFR.

V rámci trénerskej činnosti v boxe je to vychovanie viacerých športovcov, ktorí vzorne reprezentovali náš klub na Slovensku aj v zahraničí.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať box?

V boxe som našiel všetko, čo potrebujem a čo ma napĺňa šťastím. Je to taký komplexný šport, že som nepotreboval hľadať inde.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Nesplnený športový sen bol dostať svojho zverenca na olympijské hry. Preto som sa začal venovať najmä mládeži a deťom od útleho veku.

Dostať športovca na olympiádu je dlhodobý a náročný športový a psychický proces.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Jednoznačne na výhru profesionálneho majstra Českej republiky Roba Rácza a tiež na víťazstvo Zsoltyho Osadana v Budapešti v boji o profesionálny titul majstra Slovenska. Rád spomeniem aj svoju trénerskú činnosť v tíme Dracula Gymu, kde sa môžem realizovať a rozvíjať svoje skúsenosti so skvelými ľuďmi.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Trapasom sa úspešne vyhýbam, ale sem-tam sa mi podarí prísť na stretnutie o deň skôr. (smiech)

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Jednoznačne Mike Tyson. On bol dôvodom, prečo som začal s boxom. A momentálne obdivujem Filipínca Manyho Pacquiaoa pre to, aký je športovec aj aký je človek a čo robí pre svoju krajinu.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne, ktorý šport nemáte rád?

Nezrušil by som žiadny, každý šport je v niečom krásny. Dôležité je, aby si človek našiel šport, ktorý ho baví. To, čomu som však nikdy nerozumel, bola F1, pretože ma nebaví pozerať na zúriace autá. Ale dobre sa mi pri tom spí.

Aký bol váš najkrajší alebo najlepší športový moment v ringu?

Najkrajší moment v ringu je každý moment, keď môj zverenec vyhrá. Všetky tie zápasy s nimi prežívam na sto percent. Vtedy si človek uvedomí, prečo to robí a že to má zmysel.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Seba. Stále bojujem sám so sebou, snažím sa zlepšovať sa vo všetkom, čo robím, eliminovať svoje chyby a neustále na sebe pracovať.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Najväčší športoví priatelia sú chalani z Dracula Gymu, s nimi sa cítim na jednej vlne.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Teraz budem nešportový, no je to segedín a za tým dobre vychladené čapované pivo.

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

To je ťažká otázka, lebo ja som vo všeobecnosti filmárik. Ale film, ktorý by som si vedel pozrieť viackrát, je Posledný samuraj s Tomom Cruisom. A seriál? Jednoznačne Game of Thrones.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Počúvam všetko, čo je dobré a kvalitné, záleží od nálady. Mám rád staršie hity a kvalitný rock.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Od detstva mám rád knihu od Brama Stokera Dracula. Asi preto som v Dracula Gyme. (smiech)

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Pečiem koláče, lebo to je jediná činnosť, kde dokážem úplne vypnúť. A ešte milujem turistiku. Našim Tatrám sa nič nevyrovná, i keď aj v našom regióne sú krásne miesta.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Boxer Vasilij Lomachenko a z našich sú to Minči Páleš, Vlado Moravčík a fandím tiež Petre Vlhovej.