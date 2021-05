Vo väčšine okresov Slovenska sa od pondelka netreba preukazovať testom

Pre dva okresy nášho regiónu to neplatí.

3. máj 2021 o 8:02 TASR

BRATISLAVA: Vo väčšine okresov Slovenska sa od pondelka netreba preukazovať testom na COVID-19. Krajina sa po novom delí na dve časti na bordovú a červeno-ružovú.

Cez deň sa v okresoch v prvom a druhom stupni varovania, teda v ružových a červených okresoch, nie je potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, keďže pre ne cez deň neplatí zákaz vychádzania. V našom regióne sú tzv. červenými okresmi: okres Rimavská Sobota a Veľký Krtíš.

Testom sa však budú ľudia musieť preukázať v čase od 21.00 h až do 1.00 h rána. Vtedy totiž platí v týchto typoch okresov zákaz vychádzania.

V ružovom okrese stačí 21-dňový test a v červenom 14-dňový test. Je možné sa v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke.

Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21.00 do 1.00 h. Tu sa naďalej bude vyžadovať negatívny test nie starší ako sedem dní alebo doklad o výnimke, keďže v tomto čase platí zákaz vychádzania pre tieto okresy.

V okresoch s tretím stupňom varovania(v našom regióne ide o okresy Lučenec a Poltár), teda v bordových, platí zákaz vychádzania od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa. Pravidlá pre vstup do prevádzok a pracovísk v okresoch v tomto stupni varovania zostávajú tak, ako boli. Pri vstupe do prevádzok bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, prípadne iným dokladom o výnimke.