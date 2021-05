Lučenčania ostávajú neporazení, cez víkend zdolali Komárno aj Bystričanov

Futsalisti z centra Novohradu majú za sebou ďalšie dva súťažné zápasy.

3. máj 2021 o 8:38 Jozef Mikuš

LUČENEC. Prvý májový víkend priniesol ďalšie meranie síl vo futsalovej Varta lige.

Účastníci najvyššej slovenskej súťaže si znovu zahrali turnajovou formou na dvoch miestach. Hralo sa v Lučenci a Prievidzi. Suverénny líder tabuľky Mimel Lučenec o body bojoval na prievidzskej pôde.

V sobotu (1. 5.) začal svoju víkendovú púť súbojom proti Komárnu. Papierové predpoklady sa naplnili a Lučenčania si z Komárna spravili trhací kalendár.

Do polčasu padlo do komárňanskej siete päť gólov, do lučeneckej jeden. Po zmene strán sa z premenených šancí radovali už len mimeláci, ktorí pridali ďalších sedem gólov.

Strelecky sa darilo Wellingtonovi, ktorý zaznamenal hetrik. Po dva góly pridali Čeřovský a nestarnúci Fehérvári. Presadili sa aj Kyjovský, Petík, Greško a Směřička. Dvanásty gól Lučenca bol z kategórie vlastencov.

Nedeľný zápas už priniesol viac napätia. Lučenec sa na palubovke postavil zoči-voči Banskobystričanom. Práve mužstvo spod Urpína sa ako prvé radovalo z gólu, no do šatní sa po vyrovnávajúcom zásahu Brunovského odišlo za vyrovnaného stavu 1:1.

Po prestávke sa Mimel nakopol a gólmi Kyjovského a Fehérváriho sa dostal do vedenia 3:1. Následne znížil Čief na 3:2, na čo odpovedali Novohradčania Fehérvári a Grcič, ktorí stanovili výsledok na 5:2.

Lučenec tak ostáva neohrozeným lídrom Varta futsal ligy, keď v desiatich zápasoch ani raz neochutnal trpkosť prehry.

Futsal Cup (1. - 2. 5. 2021)

Futsal Team Komárno – Mimel Lučenec 1:12 (1:5)

Góly: Mészáros – Wellington 3, Čeřovský 2, Fehérvári 2, Kyjovský, Petík, Greško, Směřička, Tóth (vlastný).Rozhodovali: Behančín, S. Nemček, J. Nemček.

Komárno: Jurčina – Oršolík, Tóth, Németh, Janik, Mészáros, Csicsó.

Lučenec: Oberman, Wossley, Klema – Grcič, Serbin, Fehérvári, Kyjovský, Petík, Greško, Brunovský, Směřička, Mészáros, Čeřovský, Wellington.

MIBA Banská Bystrica – Mimel Lučenec 2:5 (1:1)

Góly: Čief 2 – Fehérvári 2, Grcič, Kyjovský, Brunovský. ŽK: Král – Woslley. R: Fischer, Bublávek, Mózer.

Banská Bystrica: Šimo, Konder – Vajda, Marko, Král, Bačo, Peniak, Čief

Lučenec: Oberman, Woslley, Klema – Grcič, Serbin, Fehérvári, Kyjovský, Petík, Greško, Brunovský, Směřička, Mészáros, Čeřovský, Wellington.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "V zápase proti Komárnu sme dominovali vo všetkých herných situáciách. Súpera sme od začiatku zatlačili pred jeho bránu. Vytvorili sme si množstvo šancí na strelenie gólov, nakoniec sa nám podarilo premeniť dvanásť.

V zápase proti Banskej Bystrici sme začali veľmi aktívne. Množstvo príležitostí, ktoré sme nevyužili, predpovedalo naše trápenie v efektivite. Súper sa z ojedinelej situácie ujal vedenia - 0:1. Koncert v zahadzovaní šancí pokračoval.

Nevedeli sme streliť gól, až nakoniec to prišlo a vrece s gólmi sa roztrhlo. Po pekných akciách sa nám podarilo streliť päť gólov a vyhrať tak 5:2. Budeme sa snažiť v tréningovom procese na tomto pracovať."