Novohradský mikroregión sa bude môcť pochváliť vlastným pivom

Originálny produkt má už za sebou skúšobné várky.

4. máj 2021 o 20:03 (rv)

HALIČ/TOMÁŠOVCE. V Mikroregióne Novohradské podzámčie, kde je združených 14 obcí, vzniká vďaka ich starostom unikátny produkt. Tí spojili sily s remeselným pivovarom Huncút z Tomášoviec. Spolu vytvárajú produkt, ktorý by mal byť originálnym poznávacím znakom tohto územia a bude dostupný len v rámci neho.

„Náš mikroregión sa rozhodol podporiť lokálneho producenta a zároveň sme si povedali, prečo by sme nemali mať exkluzívny produkt, ktorý nekúpi návštevník nikde inde než v podzámčí. Dali sme si navariť pivo s originálnym receptom a nazvali sme ho zatiaľ pracovne Forgáč,“ uviedol Alexander Udvardy, starosta obce Halič. Prezradil, že starostovia by si varenie tohto piva mali v pivovare aj vyskúšať.

Prvú skúšobnú várku tohto piva už dostali možnosť ochutnať obyvatelia mikroregiónu na veľkej aprílovej akcii, počas ktorej všetky obce upratovali svoje okolie. Do druhej dávky pridali pri varení zmes byliniek pochádzajúcich z Novohradu. Aká bude konečná podoba tohto produktu sa ešte teda ukáže podľa reakcií tých čo ho budú ochutnávať.

„K dostatiu by malo byť pivo v každej obci. U nás by sme ho radi predávali vo vynovenom staničnom domčeku na začiatku Haliče. Chceli by sme ho tam čapovať, ale aj ponúkať ako suvenír v plechovkách,“ zakončil Udvardy .

V mikroregióne sú združené nasledujúce obce: Ábelová, Gregorova Vieska, Halič, Lehôtka, Lentvora, Ľuboreč, Lupoč, Mašková, Podrečany, Polichno, Praha, Stará Halič, Tomášovce a Vidiná.