Tip na výlet: Pár schodov do neba i za hranicu I.

Južná turistická magistrála je dobrý projekt len akoby bez vízie aj do budúcnosti.

9. máj 2021 o 9:44 Radovan Vojenčák

Upozornenie na úvod: Nasledujúci text je opisom nášho putovania a stavu Južnej magistrály z pohľadu autora, nemalo za úmysel niekoho obviňovať (či dokonca zosmiešňovať), že sa nestará o zverenú trasu, keďže sme ani netušili kto to je, ale už teraz môžeme konštatovať, že snáď prispejeme k zlepšeniu. O možných riešeniach pripravujeme samostatný článok.

LUČENEC. Cez veľkonočný víkend sme sa snažili pred plnými misami šalátov a rezňov ujsť na viachodinový výlet. Môžem hneď na začiatku povedať, že to bol márny pokus a po návrate som toho schrúmal dvojnásobne viac. Ale nepredbiehajme. Ponúkame vám dva rôzne tipy na víkendový výlet.

Prvým je pomerne nenáročný výlet k rozhľadni pri Lipovanoch, ktorý je vhodný aj pre deti. Trvá približne tri hodinky, ak v nich zarátame posedenie na občerstvenie či zastávku pri Lipovianskych pieskovcoch.

Druhým tipom je putovanie po tzv. Južnej turistickej magistrále, ktoré trvá približne päť hodín a je náročnejšie aj na logistiku. Potrebujete naň totiž dve autá alebo niekoho, kto pre vás príde a odvezie vás späť k vášmu autu.

Opíšem vám ich však ako jeden výlet, chýbať v ňom bude spiatočná cesta od rozhľadne späť do Lipovian. Tá bude určite pre mnohých najkrajšou časťou vychádzky, lebo takmer celou cestou už len klesáte.

Chracheľka na úvod

Sobotňajšie dopoludnie sa ešte javilo ako slnečné, takže sme vyrazili v dobrej nálade do Lipovian, tu sme sa rozhodli odstaviť auto na okraji cesty pri autobusovej zastávke za autá, ktoré tam už stáli. Ale miestny šerif na správne veľkom terénnom aute nás slušne upozornil, že tam parkovať nesmieme a odporučil nám trávnatý okraj cesty pod kostolíkom. Počúvli sme ho, zastali sme „ekologickejšie“ a vybrali sme sa na túru, ktorá je odtiaľto výborne značená a aj informačné tabule prezradia dosť zaujímavostí. Môj bystrý zrak však zbadal, že obchodík obďaleč je otvorený, nuž sme tam zašli zahnať smäd. V ponuke mali aj malinovku, ktorú sme v detstve volali chracheľka. Neodolali sme tejto „pochúťke“ a od milej pani za pultom sme si jednu kúpili. Bol to milý návrat do minulosti. Čistá chemická radosť. Takto posilnení sme sa vydali popri kostole a cintoríne k prvému bodu našej cesty, k Lipovianskym pieskovcom.

„Jedná sa o významnú geologickú lokalitu medzinárodného významu. Zaujímavosťou náučnej lokality sú odkryté pieskovce posledného subtropického mora, výskyt drobných zelenkavých minerálov – glaukonitov a skamenelín, najmä lastúrnikov a ulitníkov, guľovité tvary pieskovcov, vzniknuté počas spevňovania sedimentov,“ dočítate sa o tomto úkaze na stránke obce Lipovany.

Ale aj trojjazyčné tabule priamo pri pieskovcoch veľa o ich pôvode prezradia. Pár gulí sme objavili a aj viacero skamenelín vodných živočíchov. Ale nemohli sme veľmi otáľať a pobrali sme sa za stáleho stúpania ďalej k rozhľadni. Výhľad z nej bol zahalený akýmsi oparom, ale Lučenec či Poľanu sme videli. Po chvíli strávenej hore sme si povedali, že sme už dostatočne ošľahaní vetrom a zliezli sme dole, kde je dostatok lavičiek. Mohli sme si na ne sadnúť a dať fajný chlebík s rezňom. Síce bol pri jeho výrobe spáchaný smrteľný hriech, chýbala v ňom horčica, ale aj tak chutil prenáramne.

Magistrála akoby bez gazdu

Samotná rozhľadňa stojí pri Južnej turistickej magistrále, ktorá je záslužným projektom, len od svojho vybudovania vyzerá, akoby nemala gazdu, lavičky na oddychových stanovištiach vyzerajú, že nie sú ničím natreté, aby dokázali odolávať počasiu, a miestami sú úplne zarastené popínavými a hlavne pichľavými rastlinami. Ako ukazuje rozcestník pri rozhľadni, boli sme v strede magistrály. Do Šiatorskej Bukovinky to bolo 11 kilometrov a na opačnú stranu 10,5. Tentokrát sme zvolili smer doprava. Druhý smer si necháme nabudúce.

K popisu trasy nájdete informáciu, že trasa je vhodná aj pre menej trénovaných turistov. Medzi nich sa radím aj ja, ale často som si opakoval po ceste, že či som nevhodný ja, alebo trasa. Tá totiž kopíruje hranicu a snáď ste pri putovaní častejšie v Maďarsku než na Slovensku, ale hlavne je to ako na hojdačke, chvíľu stúpate ako do neba, potom klesáte prudko dole. Rozhodne však nemienim nikoho odrádzať od tohto výletu. Skôr naopak. Je to výborná skúška vašich možností a trpezlivosti. Lebo keď sa vám asi po dvoch hodinách zjavia v dohľade opäť Lipovany, len z druhej strany, tak je vám jasné, že ste ich po celý čas obchádzali veľkým oblúkom.

Vytrhaná hranica

Trochu nás zarazil fakt, že okrem miestami riadne rozrytej cesty, predpokladám, že lesnými mechanizmami, a hraničných múrov, vytvorených z množstva dreva, sa nachádzali na maďarskej strane riadne holoruby. Vrcholom nepochopenia bol fakt, že na každej informačnej tabuli náučného chodníka bol nápis, že odstraňovanie a poškodzovanie hraničných kameňov je zakázané. Maďarskí vyrubovači ich však bez problémov celkom dosť povytrhávali a aj odtiahli z pôvodného miesta, asi im zavadzali.

Ale inak išlo o nerušenú cestu lesom, ktorú ozvláštňovali informačné tabule a s nimi aj štedro rozosiate lavičky. Ich prítomnosť sme s ubiehajúcimi kilometrami oceňovali viac a viac. Už takmer na každých sme si chvíľu oddýchli a čím ďalej ťažšie vstávali. Stále som nadobúdal pocit, že táto trasa je pre cyklistu len ťažko schodná, hoci som sa pred asi dvoma rokmi vybral po tomto úseku.

Pamätám si, ako som dosť často tlačil bicykel do prudkých stúpaní a, naopak, som sa bál spustiť dole kopcom. Nakoniec som ako bonus dostal defekt na málinčí, plaziacom sa nenápadne po ceste magistrály. No dvaja cyklisti, ktorých sme stretli, si to nemysleli a veselo presvišťali okolo nás. Jeden sa však pristavil a pýtal sa, ako sa dostane na rozhľadňu, ktorá síce svieti na mape kdesi za Mučínskou jaskyňou, no značenie k nej žiadne nevedie. Snažil som sa ho usmerniť, tak tam snáď neblúdi doteraz. Ale ako som si všimol, mali elektrické bicykle, tak na tých môže byť magistrála naozaj výborným zážitkom.

Ku koncu nášho trápenia sme aj pozorovali, že sa mení ráz lesa, nadobudol trochu mystický charakter aj tým, že kmene stromov boli obrastené machom. Ku koncu cesty sme ešte museli zdolať niekoľko popadaných stromov, ktoré „zahatali“ cestu a zatiaľ ich nik neodpratal, ale to už bolo len spestrenie nášho putovania, ktoré skončilo presne pri hraničnom prechode v Kalonde.

V momente, ako sme tam dorazili, prišiel aj náš „taxík“, ktorý odniesol časť výletníkov k autu v Lipovanoch. Určite tento výlet odporúčame, ale skôr turistom, ktorí už majú čosi pochodené. Nezabudnite si naň zobrať, samozrejme, niečo pod zub a na pitie. Nabudúce skúsime opačný smer.