Priestor pri zvonici nad Mýtnou môže priniesť prekvapenia

Chystá sa v ňom archeologický prieskum, následne vybudovanie oddychovej zóny.

6. máj 2021 o 7:46 (rv)

Priestor pred drevenou zvonicou nad Mýtnou by mohol ešte prekvapiť. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

MÝTNA. V Mýtnej v okrese Lučenec by radi preskúmali lokalitu v blízkosti drevenej zvonice, ktorá je súčasťou ochranného múru tamojšieho kostola.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Vyzerá to na stavebný relikt, ktorý datovať ešte nevieme. Mohlo by ísť o predsunuté opevnenie buď z obdobia bratríkov, čo je 15. storočie, alebo by mohlo ísť o pozostatky opevnenia vytvoreného za II. svetovej vojny. Lebo dolinou pod kopcom, na ktorom stojí kostol, ustupovalo nemecké vojsko a tu sa na nich partizáni chystali. V konečnom dôsledku sa tu aj nachádza hrob partizána,“ uviedla starostka Dana Marková, ktorá je vyštudovanou archeologičkou.

Na mieste by radi urobili archeologický výskum aspoň sondážou, aby zistili, do ktorého obdobia predpokladané opevnenie zapadá.

Mohlo by vás zaujať:

Mohlo by vás zaujať: Novohradský mikroregión sa bude môcť pochváliť vlastným pivom Čítajte

„Plánujeme tu osadiť aj informačnú tabuľu o pamiatkach, ktoré tu máme, aj o zisteniach, ktoré prinesie plánovaný výskum. Prípadne tu osadíme lavičky a spravíme z tohto miesta oddychovú zónu, ktorá by ponúkala pohľad do okolia,“ pokračovala starostka a dodala, že je naplánovaná aj obnova hrobov vojakov z I. svetovej vojny i spomínaného vojaka z SNP.