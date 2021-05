Supermesiac môžeme pozorovať ešte raz, obloha však ponúka na obdivovanie oveľa viac

Do nebeského divadla môžeme započítať aj pozorovanie planét, Mliečnej cesty ale aj lietavíc.

8. máj 2021 o 21:06 Radovan Vojenčák

RIMAVSKÁ SOBOTA. V uplynulom týždni sme mohli pozorovať tzv. superspln a v súvislosti s ním sa hovorilo aj o ružovom mesiaci. Pre mnohých fotografov to bola príležitosť, ako spraviť zaujímavú fotku. Túto možnosť dostanú ešte aj v aktuálnom mesiaci. Nielen v znamení mesačného svitu sa nieslo stretnutie s Rimavskosoboťanom Pavlom Rapavým zo Slovenského zväzu astronómov.

„Každoročne sa nám zjavuje tzv. supermesiac, nie je to v rovnakom období. Tohto roku to pripadlo na marec, apríl a máj. Týmto označením označujeme spln, keď sa nachádza Mesiac najbližšie k Zemi, keďže obieha okolo nej po elyptickej dráhe vo vzdialenosti od 357-tisíc do vyše 400-tisíc kilometrov, čím sa nám mení jeho uhlový rozmer a javí sa nám najväčší. Je to približne o dĺžku zápalky, keby sme ju priložili k jeho okraju, keď má bežnú veľkosť. Toto označenie mu dal jeden americký astrológ v roku 1979. Keď je najmenší, tak mu hovoríme minimesiac,“ uviedol.

Článok pokračuje pod video reklamou

Priam romantické pomenovania

Označenie ružový mesiac nemá podľa jeho ďalších slov vôbec súvislosť s farbou, ale je indiánskym pomenovaním. Tí ho pomenovali podľa niečoho typického v danom období. Marcový napríklad nazývali červivý, lebo vtedy vychádzajú červíky zo zeme. Aprílový nazvali ružový nie podľa ruží, ale popínavých rastlín, ktorých kvety majú ružovú farbu. Májový je vďaka mohutnému kvitnutiu kvetný a júnový jahodový.

„Zmena farby mesiaca je pri jeho vychádzaní, keď je oranžový až oranžovo červený. To je však dané len vlastnosťami našej zemskej atmosféry, ktorou najlepšie prechádzajú dlhé vlnové dĺžky, čím je práve červená farba.

Z astronomického hľadiska nemá supermesiac žiadny význam, ale má význam aspoň preto, že sa ľudia pozrú na oblohu. Ako povedal kedysi jeden významný astronóm, ľudia sa okrem svíň okrem iného líšia aj tým, že občas zdvihnú hlavu a pozrú sa na hviezdy,“ podotkol Rapavý.

Ak by ste chceli takýto mesiac pozorovať, tak si treba v kalendári zaškrtnúť dátum 26. máj. Vtedy nastane aj úplné zatmenie mesiaca. Na našu smolu však na západnej pologuli.

Na oblohe je čo obdivovať

Na oblohe máme však podľa astronóma vždy niečo zaujímavé.

„Ľudí najviac zaujíma Slnko, v noci Mesiac so svojimi fázami. Ďalšími najjasnejšími vesmírnymi objektmi sú planéty. Koncom apríla sa dal krátko po západe slnka pozorovať Merkúr a v jeho blízkosti Venuša. Vtedy sa dá pozorovať aj Mars. Ráno sú na oblohe zas viditeľné tie najväčšie plynné planéty Jupiter a Saturn. Samotný Mesiac sa najhoršie pozoruje práve v splne.“

Taktiež prezradil, že ak chce bežný záujemca prísť do hvezdárne a pozrieť sa na oblohu, najlepšie spraví, keď tam príde trikrát. Raz cez deň, vtedy sa dá ďalekohľadom pozorovať Slnko, ale už aj spomínaný Merkúr či Venuša, tieto planéty majú podobné fázy ako Mesiac. Druhýkrát je dobré prísť sa pozrieť na Mesiac, keď sa nachádza v prvej štvrtine a má tvar písmena D.

„Vtedy je mesiac pri pohľade ďalekohľadom veľmi plastický. Lebo aj malé nerovnosti na jeho povrchu vrhajú dlhé tiene. A tretíkrát je dobré prísť, keď Mesiac na oblohe nie je. Vtedy si môžeme pozrieť najlepšie iné objekty, akými sú hviezdy, hmloviny a galaxie.“

Muránska planina dobrým miestom na pozorovania

Najideálnejším miestom na pozorovania je na Slovensku okrem hvezdární Park tmavej oblohy Poloniny na východe Slovenska, kde je nádherne vidieť aj Mliečnu cestu. To je názov galaxie, ktorej súčasťou je naša slnečná sústava. Pomenovanie odkazuje na bledý pás svetla, vytvoreného početnými vzdialenými hviezdami vzdialenejších galaktických ramien, ktoré vidíme zo Zeme.

„Ale pomerne dobré podmienky pre záujemcov o pozorovanie nočnej oblohy poskytuje aj Muránska planina. Verím, že sa aj tam dočkáme vyhlásenia takého parku. Výborné pozorovacie podmienky sú napríklad v blízkosti sedla Zbojská,“ prezradil Rapavý.

Lietavice fascinujú

Ľudí fascinujú na oblohe meteory, ktoré sa ľudovo volajú padajúca hviezda alebo lietavica. V prípade, ak nejaká časť z neho vydrží prelet atmosférou a dopadne na zemský povrch, volá sa meteorit. Aby nebolo tých pomenovaní málo, hovoríme pri pohybe tohto kamenného alebo železného telesa slnečnou sústavou, že ide o meteoroid. „Napriek tomu, že meteory lietajú do atmosféry stále, ide o jedinečný úkaz. Aj preto sa hovorí, že keď vidíš padajúcu hviezdu, niečo si želaj. Ide o zánik malého vesmírneho telesa. Väčšinou majú veľkosť makového zrnka. Ak ide o teleso o veľkosti orecha, už je to veľmi jasné teleso.“

Dá sa zistiť aj miesto dopadu

Pomocou digitálnej bolidovej kamery, ktorá pracuje sama v automatickom režime, sa dá zaznamenať nielen prelet meteoru, ale v prípade, keď je pozorovaný z dvoch takýchto zariadení, dá sa spočítať aj jeho dráha v slnečnej sústave a aj približné miesto jeho dopadu.

„V našom regióne nemáme takýto dopad zaznamenaný. Ale historicky máme zaznamenaný zhodou okolností – v Parku tmavej oblohy dopadol v roku 1886 meteorit Kňahyňa. Vážil takmer 500 kilogramov a bol dovtedy najväčší kamenný meteorit na svete. Doteraz je tam viditeľný kráter. Žiaľ, keď sa po II. svetovej vojne vytyčovali štátne hranice, skončilo to 200 metrov za hranicami Slovenska, na Ukrajine,“ prezradil ďalšiu zaujímavosť astronóm a dodal, že najväčší ,takmer tristo kilogramov vážiaci kus z tohto meteoritu je v prírodovednom múzeu vo Viedni. Na Slovensku nemáme z neho ani kúsok.

Aj v Rimavskej Sobote majú zbierku meteoritov.

„Je to vzácna vec, lebo keď to niekomu dáte do ruky, tak si musí uvedomiť, že drží niečo, čo nie je z našej planéty a je to určite staršie ako hocijaká hornina na Zemi. Môže to byť staré až štyri a pol miliardy rokov. Unikátne sú tie, pri ktorých vieme, odkiaľ k nám prileteli. Takým hovoríme, že ide o meteority s rodokmeňom. Vo výpočte týchto dráh patria českí a slovenskí astronómovia k svetovej špičke,“ zakončil Rapavý.