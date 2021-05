Novohradský pedál zatiaľ s otáznikom. Pretekať by sa mohlo v lete

Momentálne nie je isté, či sa siedmy ročník podarí zorganizovať.

11. máj 2021 o 15:19 Jozef Mikuš

LUČENEC. Centrum Novohradu by aj tento rok malo byť cieľovou stanicou viacerých profesionálnych i hobby cyklistov. Dôvodom je siedmy ročník Novohradského pedála.

Opatrenia spojené s pandémiou však hromadným podujatiam zatiaľ neprajú. Usporiadateľský tím tak počíta aj s verziou, že obľúbené preteky sa tento rok neuskutočnia, hoci je to až posledná možnosť.

O aktuálnej situácii sme sa porozprávali s organizátorom Novohradského pedála Vlastimilom Duzbabom.

Ako zatiaľ pandémia ovplyvnila tento ročník Novohradského pedála?

Kalendár pretekov je pre pandémiu aj tento rok veľmi chudobný. Nedá sa dopredu povedať, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať, takže prípravy sú slabé. Napriek tomu cítim podporu priateľov, mesta a miestnej firmy, ktorí mi pomáhali aj vlani a chcú, aby Novohradský pedál pokračoval bez prestávky tohtoročným siedmym ročníkom.

Môže sa stať, že pedál sa tento rok neuskutoční?

Áno, samozrejme sa to môže stať. Dnes nikto nevie, ako bude zajtra a aké opatrenia bude potrebné dodržať. Už vlani to bolo pomerne náročné a snažím sa aspoň zachovať doterajší štandard pretekov a aj komfort a bezpečnosť pretekárov.

Koronavírus ovplyvnil preteky aj vlani. Ste pripravení na ďalšie prísne opatrenia?

Opatrenia značne zasiahli do organizovania pretekov. Vlani sme museli počítať ľudí, bola potrebná dezinfekcia i prekrytie dýchacích ciest v uzavretých priestoroch. Napriek tomu s tým nikto nemal najmenší problém. Organizátori, diváci aj pretekári boli veľmi trpezliví a disciplinovaní.

Momentálne sa opatrenia postupne uvoľňujú. Na hromadné podujatie treba dvanásťhodinový test, čiže by sme museli riešiť výtery priamo na mieste, čo je pri takom počte komplikované. Otázne sú aj sprchy pre pretekárov, ktoré zatiaľ povolené nie sú.

Musíme si teda počkať, ako sa situácia vyvinie a či bude v mojich silách v silách mojich priateľov zorganizovať preteky za takýchto okolností. Za seba však musím povedať, že by som bol veľmi rád, ak by sa Novohradský pedál podarilo aj tento rok zorganizovať a zažiť atmosféru pretekov, ktorá nám všetkým veľmi chýba.

Dá sa aspoň odhadnúť termín konania pretekov?

Kalendár súťaží je riedky, nebol by problém stanoviť dátum. Do úvahy prichádza júl alebo august. Všetko záleží od opatrení, ktoré sa budú týkať hromadných podujatí. A, samozrejme, treba nechať čas na prípravu a organizáciu.

Plánujete nejaké zmeny v kategóriách?

Tie meniť nebudem. Je však možné, že sa ženské kategórie rozčlenia viac podľa veku. To isté sa môže stať aj v kategórii Pedál family.

A čo trať? Bude rovnaká ako vlani?

Pre mňa by bolo najjednoduchšie, keby ostala pôvodná. Bol som s ňou spokojný a aj pretekári si ju pochvaľovali. Momentálne sa v meste buduje cyklistický chodník a v jednej časti pri priehrade Ľadovo prechádza v rovnakej línii ako trať. Záleží teda aj od toho, ako pokročí výstavba.

Problémová je aj časť trate, ktorá prechádza cez súkromný revír. Tam to s povolením škrípalo už vlani. Tento úsek by som v prípade neúspechu musel nahradiť. Už som uvažoval nad náhradným riešením, musel by som to viac zauzliť v mestských lesoch. Tak by si na svoje prišli aj diváci pri trati.

Uplynulé ročníky Novohradského pedála takmer vždy priniesli niečo nové. Plánujete nejaké novinky aj tento rok?

Po veľmi úspešnom šiestom ročníku som dostal ponuku od Maraton Bike na spojenie pedála s ďalšími pretekmi a vytvoriť tak sériu. Jazdci by zbierali body a na konci sezóny by sa séria vyhodnotila. Zatiaľ je to len vo fáze plánovania, lebo ani iní organizátori nevedia, či sa im vôbec podarí preteky v tejto sezóne zorganizovať.

Očakávate aj tento rok na štarte známe mená zo sveta cyklistiky?

Keďže ešte nemáme stanovený dátum, tak neviem povedať, aké povinnosti a plány majú naši reprezentanti Marting Haring či Janka Keseg Števková. Verím, že skvelí a úspešní pretekári na maratónoch ako Andrej Kubiš, Martin Belko, Viera Kiss, Ľubomír Mečiar, Lech Kawecki či domáci Robo Gombala alebo Marián Šimon by sa mohli zúčastniť. Určite by nechýbal ani Péter Kovács, ktorý ma už viackrát kontaktoval za termín, aby si vedel zariadiť účasť.