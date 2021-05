Belinské skaly podľa aktivistov ohrozuje banská činnosť

Jej kapacity chce navyše spoločnosť vykonávajúca ťažbu rozšíriť zo súčasných 98-tisíc na 190-tisíc ton ročne.

11. máj 2021 o 22:27 TASR

FIĽAKOVO. Petíciu za ochranu prírodného dedičstva Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina, nachádzajúcej sa na území UNESCO Geoparku Novohrad Nógrád, podpísalo 1848 ľudí. Petičný výbor ju už poslal kompetentným orgánom, no podľa aktivistov nie sú ich reakcie zatiaľ povzbudivé.

TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Fiľakovo Klaudia Mikuš Kovácsová.

Svoj zámer na ochranu prírodného dedičstva v lokalite Belinské skaly predstavil petičný výbor na Mestskom úrade vo Fiľakove ešte koncom minulého roka.

Napriek pandémii nového koronavírusu sa podarilo ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (OĽANO), generálnemu riaditeľovi Štátnej ochrany prírody (ŠOP) Dušanovi Karaskovi a na Obvodný úrad v Banskej Bystrici odoslať viac ako 1800 podpisov.

Belinské skaly podľa aktivistov ohrozuje banská činnosť, ktorej kapacity chce navyše spoločnosť vykonávajúca ťažbu rozšíriť zo súčasných 98-tisíc na 190-tisíc ton ročne.

Našu iniciatívu sme riadne odôvodnili, vysvetlili sme, že okrem záchrany prírodných unikátov je lokalita významná aj z hľadiska potenciálneho rozvoja cestovného ruchu a udržateľného rozvoja regiónu, informoval iniciátor petície a entomológ Attila Balázs. Ako dodal, snaha o ochranu lokality sa zatiaľ s porozumením nestretla, banský úrad označil žiadosť za neopodstatnenú.

Minister životného prostredia zatiaľ petičnému výboru reakciu neposkytol, ŠOP SR podľa Balázsa iniciatívu podporuje od začiatku.

Apelujeme na ministra Budaja, aby našu snahu neprehliadol a začal sa ňou zaoberať. Úspech našej iniciatívy by bol dôležitým signálom pre všetkých, že ochrana našej prírody je prioritou, uviedol Balázs.

Členom petičného výboru je i primátor Fiľakova a predseda slovenskej časti geoparku Attila Agócs, ktorý tvrdí, že v petícii nežiadajú úplný zákaz banskej činnosti v danej oblasti.

„Žiadame len to, čo by malo byť samozrejmé. V 21. storočí ťažba nepatrí do

chránených oblastí. Len niekoľko kilometrov od tohto lomu sa mimo chráneného územia nachádzajú ďalšie, ktoré sú nevyužívané," vysvetlil Agócs.