Okamihy hrôzy, starenku priviazal o stoličku, vyhrážal sa jej a kradol

Zlodej sa poistil.Odstrihol šnúru na telefóne, aby si babička nemohla privolať pomoc.

12. máj 2021 o 10:50 (mb)

Horehroním otriasol desivý prípad. Starenka, žijúca v Polomke, sa stala obeťou zlodeja. Prežila chvíle plné strachu.

Po dramatických chvíľach páchateľ dlho po slobode nebehal. Breznianski kriminalisti prípad v priebehu pár dní objasnili.

"Udalosť sa odohrala v dome, v ktorom seniorka býva sama. Dvadsaťjedenročný muž preskočil plot a vošiel do domu, kde našiel vystrašenú obyvateľku. Dom zvnútra zamkol a pod hrozbou násilia žiadal od svojej obete peniaze," priblížili policajti s tým, že babička mu dala to málo, čo mala, no on ju naprieke tomu priviazal o stoličku a domácnosť prehľadal.

"Aby si nemohla privolať pomoc odstrihol šnúru na telefóne a z miesta ušiel," podotkli ochrancovia zákona.

Spomínaný muž je už obvinený z lúpeže, vydierania a porušovania domovej slobody.

"Priťažujúcou okolnosťou je, že skutok spáchal na osobe vysokého veku," zakončili policajti.