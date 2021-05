Gemersko-malohontské múzeum odhalí pikantné predmety z depozitov

Verejnosť si ich bude môcť prezrieť online v rámci Noci múzeí a galérií v sobotu 15. mája.

12. máj 2021 o 15:36 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Pikantné predmety zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (GMM) si bude môcť prezrieť verejnosť online v rámci Noci múzeí a galérií v sobotu 15. mája po 22:00 na sociálnej sieti. Ako informuje PR referentka GMM Martina Oštrom Mareková, múzeum sprístupní pre verejnosť aj svoje výstavy a expozície od 17:00 do 21:00.



Počas večernej prehliadky múzea môžu záujemcovia navštíviť výstavy Pôvab kraslíc, Svetové dedičstvo v hĺbkach Zeme a János Fábry (1830-1907). „Výstavy Pôvab kraslíc a János Fábry sú doplnené o audiosprievodcu. V stálej vlastivednej expozícii uvidia návštevníci múmiu egyptskej ženy menom Tasheritnetiak,“ popísala referentka s tým, že noc múzeí sa uskutoční za dodržania platných protiepidemických opatrení. Prehliadka múzea je umožnená len individuálnym návštevníkom, tak, aby sa v budove v jednom okamihu nenachádzalo viac ako 68 návštevníkov. Vstup do múzea je možný len s respirátorom, pri vstupe je potrebné dezinfikovať si ruky a dodržiavať sociálny odstup dva metre.



Okrem individuálnej prehliadky múzea je pripravený aj online program Poklady depozitov vysielaný na sociálnej sieti Facebook o 16:00. „S kurátormi múzea prostredníctvom kamery verejnosť nahliadne do depozitárov, kde budú objavovať poklady v nich starostlivo uložené. Z bohatých zbierok múzea predstavíme 120-kilogramový kamenný svorník zo zaniknutého kláštora Pavlínov v Slavci - Gombaseku, šnurovačku a ihlicu na zapínanie gombíkových topánok z polovice 19. storočia, tanečný poradovník, torzo zdobenej plachty, bronzovú plastiku sedliaka od sochára Lászlóa Beszédesa a entomologickú zbierku Jána Péliho,“ popísala Ošrom Mareková.



V zbierkových fondoch rimavskosobotského múzea sa ukrývajú najrôznejšie predmety, dokonca aj také s erotickým podtónom. „Napríklad olejomaľba od Eugena Makovitsa - Bakchanálie, ktorá pre svoj nedostatočný erotický účinok bola objednávateľom odmietnutá a vrátená späť autorovi,“ doplnila referentka s tým, že pikantné predmety v zbierkach múzea budú prezentované na sociálnej sieti Facebook po 22:00.



Noc múzeí a galérií patrí k najnavštevovanejším podujatiam roka. Gemersko-malohontské múzeum sa do podujatia zapája od roku 2005. V roku 2021 nad podujatím iniciovaným Zväzom múzeí na Slovensku prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.