Slovensko má prvý potvrdený prípad indického variantu vírusu

Základné informácie o variante B.1.617

Populárne, no technicky nesprávne označenie „dvojitý mutant“ odkazuje na dve významné mutácie v S-proteíne (E484Q, L452R).

Význam a úloha týchto mutácii sú predmetom výskumu, z predbežných výsledkov nateraz nie je možné vyvodzovať definitívne závery o charakteristikách a vlastnostiach variantu B.1.617. Nateraz sa však predpokladá, že „indický variant“ nemusí byť až tak problematický ako iné varianty, napr. „juhoafrický“ a „brazílsky“.

Výskyt mutácií môže mať súvislosť so slabšou neutralizáciou vírusu imunitným systémom človeka. To však bolo nateraz pozorované len v laboratóriu, nie v populácii. Mutácie na S-proteíne (spike proteín - „kľúč“ pomocou ktorého vírus vniká do buniek) by tiež mohli variantu pomôcť lepšie sa viazať na ľudské bunky. Nemusí to však automaticky znamenať, že tento variant spôsobuje ochorenia s horším priebehom alebo že je tento variant smrteľnejší.

Nejde o celkom nový variant - v globálnej databáze GISAID sa nachádza už od 5. októbra 2020.

Najvyšší výskyt B.1.617 dosiaľ zaznamenali v Indii, potom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a v Spojených štátoch amerických. Doteraz už bol výskyt zaznamenaný vo viac ako 30 štátoch. Tu však treba zohľadniť aj fakt, že vyšší výskyt variantov vo všeobecnosti vykazujú najmä tie štáty, ktoré sekvenujú veľké objemy vzoriek.

Na základe dostupných informácií je nepravdepodobné, že by mutácie v „indickom“ variante spôsobili, že vakcíny proti COVID-19 budú neúčinné. Vakcíny indukujú širokú imunitnú obranu a možno predpokladať, že v prípade nákazy predmetným variantom vírusu prinajmenšom zmiernia závažnosť a priebeh infekcie.

Zdroj: ÚVZ SR