Cinobaňa bola prvou obcou v okrese Poltár kde prebehlo mobilné očkovanie

Očkovanie prebiehalo v miestnom kultúrnom dome.

14. máj 2021 o 23:01

CINOBAŇA. S mobilným očkovaním pre obyvateľov nad 60 rokov začal Banskobystrický samosprávny kraj koncom apríla v okresoch Banská Štiavnica a Revúca. Tento týždeň sa očkovací tím dostal aj do okresu Poltár. Očkovanie začalo v okresnom meste a obci Cinobaňa. Tam zavítala mobilná očkovacia jednotka vo štvrtok 13. mája.

„Využili sme možnosť, ktorú nám ponúkol Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s organizáciou Adra a doktorkou Baníkovou aby sme ľudí nad 60 rokov mohli zaočkovať priamo v obci. Pôvodne sa malo očkovať v autobuse, ale aj kvôli nepriaznivej predpovedi počasia sme na tieto účely ponúkli priestory kultúrneho domu," uviedol Jozef Melicher, starosta Cinobane. Podľa jeho slov sa aj vďaka tomuto kroku mohlo zaočkovať približne o 30 ľudí viac. Celkovo ich tak malo byť okolo 110.

Samospráva občanov najskôr vyzvala prostredníctvom obecného rozhlasu a následne vytvorila zoznam záujemcov, ktorý vložila do registračného systému nahradnici.sk, ktorý vytvoril BBSK. Okrem miestnych oslovili aj obyvateľov okolitých dediniek.

"Viacerí ocenili možnosť, že nemusia kvôli očkovaniu cestovať. Predpokladám, že sa dali zaočkovať aj niektorí, ktorí by sa inak vôbec nedali. Ja by som chcel poďakovať kolegyniam, ktoré pracovali na registrácii záujemcov, lebo je to práca nad rámec ich povinností hoci ju robili s radosťou pre našich seniorov. Takisto oceňujem profesionálny prístup všetkých, ktorí sa podieľali na mobilnom očkovaní v našej obci," pripomenul starosta.

Cieľ podrývajú aj samotné štátne inštitúcie

Cieľom mobilného očkovania je podľa slov doktorky Andrei Baníkovej snaha o dosiahnutie čo najväčšieho podielu očkovania u ľudí nad 60 rokov.

"Preto sme sa rozhodli pre tých čo nemajú možnosť prísť do vakcinačných centier, že za nimi vycestujeme. Obce sa aj začali združovať, čím by sa nám mohlo v priebehu budúceho týždňa prejsť s mobilnou očkovacou jednotkou všetky obce okresu Poltár," spresnila.

Mobilné očkovanie sa vykonáva vakcínou od firmy Pfizer. Aby sa vakcíne neznehodnotila, volajú sa v prípade zvyšných dávok vakcín náhradníci z rezervačného systému, ktorí sa zaregistrovali aj z okolitých obcí. O 28 dní sa budú mobilné očkovacie tímy vracať do obcí späť, aby zaočkovali ľudí aj druhou dávkou.

"Záujem o očkovanie je podľa mňa celkom dobrý aj keď je nižší v porovnaní s ostatnými krajmi na západ od nás. Robíme všetko preto aby sme záujem zvýšili. No vôbec tomu nepomáhajú problémy, ktoré vznikajú vďaka Ministerstvu zdravotníctva i NCZI pri registrácii záujemcov o vakcináciu," podotkla Baníková.

Pani Helena z Cinobane možnosť očkovania priamo v obci hodnotila kladne. :

„ Je to dobré, že sme nemuseli nikam chodiť. Túto možnosť sme privítali. Reagovala som na výzvu v rozhlase a tak som dnes tu."