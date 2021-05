Tatiana Kradláková: Pandémia ukázala, aký je sektor služieb zraniteľný

Predsedníčka OZ Huculská magistrála vidí rozvoj chudobného regiónu v podpore ľudí, ktorí v ňom hospodária a starajú sa o samotný vidiek.

16. máj 2021 o 20:43 Marcela Ballová

TISOVEC. Hovorí sa, že pohľad z konského chrbta je najkrajší. A keď sa ľuďom naskytnú pohľady na nádherné scenérie, ktoré Národný park Muránska planina ponúka, možno ho nazvať dokonalým zážitkom.

Putovanie po Huculskej magistrále je na Gemeri jedným z turistických lákadiel. No aj to vyše roka pre koronavírusovú pandémiu driemalo. Vyše dvesto dní trvajúci núdzový stav v našej krajine skončil. Neľahká situácia však ukázala, že turizmus je v takomto prípade veľmi zraniteľným sektorom.

Potvrdila to aj predsedkyňa OZ Huculská magistrála Tatiana Kradláková z Tisovca.

V súvislosti s fungovaním magistrály a plánov sme jej položili niekoľko otázok.

Na sklonku októbra uplynulého roka ste stali predsedkyňou OZ Huculská magistrála. Prečo došlo k zmenám štruktúry orgánov spomínaného združenia?

Bola to zvláštna zhoda okolností. My sme sa stretnutí ohľadom Huculskej magistrály zúčastňovali ako rodina, respektíve jeden zo subjektov, ktorý mal záujem byť jej súčasťou ešte v tom procese, kedy prebiehali diskusie, ako by to mohlo celé fungovať. Avšak potom sme od toho odstúpili, pretože v tom čase to bola stále ešte len vízia, ktorá bola pôvodne prezentovaná, že Huculská magistrála bude distribuovať balíčky služieb, ktoré si budú môcť ľudia na internete objednať. My, koniari, sme vedeli, že to je úplne nereálne, že to nemôže fungovať bez toho, aby sme si tých ľudí nejakým spôsobom vopred odskúšali. Muselo prejsť niekoľko rokov, aby magistrála vyzrela a my ľudia tiež. A tak sa tento projekt dostal ku mne opäť. Po diskusii mi bolo ponúknuté, či by som nechcela byť predsedkyňou, keďže vtedajší predseda už nemal záujem vykonávať túto funkciu.

Ako ste sa teda zžili s novou funkciou?

“ Je tu potenciál rozvoja služieb, no na záchranu regiónu to nevidím. Tobôž nie, keď tí „hore“ majú mylné predstavy, ktoré sa nám snažia vnútiť. Malo by to fungovať úplne opačne. Napokon, kto vie lepšie, čo región potrebuje, ako ľudia, ktorí v ňom žijú a chcú žiť? „ Tatiana Kradláková

Hm, zžila. Som veľmi otvorený človek a nemám problém vysloviť svoj názor. Keďže sme si vopred stanovili podmienky, za ktorých som povedala, že do toho pôjdem, a, samozrejme, potom na valnom zhromaždení prerokovali, či aj ostatní členovia s tým súhlasia, tak moje zžitie bolo pomerne rýchle. Ako predsedkyňa fungujem vlastne ako taká spojka medzi členmi, nie ako nejaká riaditeľka. Pri našej činnosti je veľmi dôležitá diskusia a dohoda medzi poskytovateľmi služieb.

Zrejme máte k prírode a zvlášť ku koňom veľmi blízko.

Samozrejme. Príroda je celý môj život. Úprimne, nedokážem si predstaviť, že by som žila niekde inde na svete ako v Tisovci. Milujem náš kraj a našu prírodu. Svoj život si bez prírody, koní a našich ostatných zvierat neviem predstaviť. Bez tohto by som to nebola ja.

Huculská magistrála je nepochybne veľkým turistickým lákadlom. Vieme však, že práve turizmus patril počas koronavírusovej pandémie medzi najviac postihnuté segmenty. Aký rok má za sebou OZ Huculská magistrála?

Dôležité je priblížiť, čo vlastne Huculská magistrála ako taká predstavuje, pretože veľa ľudí si myslí, že OZ Huculská magistrála poskytuje putovanie a všetky služby okolo toho.

A nie je to tak?

Veruže nie. Keďže sme dozreli a magistrála spolu s nami, pochopili sme, že ak chceme fungovať, nemôžeme veci zovšeobecniť a nejako vpratať do balíčkov