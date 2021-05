Pri postupe Liptákov do Fortuna ligy stál aj Poltárčan

Jakub Slaniniak je náhradným brankárom v Liptovskom Mikuláši.

18. máj 2021 o 12:14 Jozef Mikuš

POLTÁR. Pred pár dňami sa slovenská futbalová verejnosť stala svedkom senzačného úspechu. MFK Tatran Liptovský Mikuláš si vybojoval postup do najvyššej slovenskej súťaže.

Pri postupe boli aj dvaja zástupcovia nášho regiónu - odchovanec rimavskosobotského futbalu Rastislav Václavik a Poltárčan Jakub Slaniniak.

„O tom, že spolu s chlapcami postupujeme do Fortuna ligy, som sa dozvedel na zápase v Púchove. Čakali sme do poslednej chvíle, kedy sa skončí zápas Dukly, pretože sme vedeli, že ak Dukla zakopne a my vyhráme, tak sme majstri. Spolu s celým tímom sme pozerali posledné minúty zápasu Dukly na telefónoch a keď ho rozhodca ukončil s výsledkom 1:1, vypukli veľké oslavy,“ opísal odchovanec poltárskeho futbalu Slaniniak.

Článok pokračuje pod video reklamou

Radosť hráčov Liptovského Mikuláša. (zdroj: Archív klubu)

Dvadsaťjedenročný Novohradčan je v Tatrane brankárskym náhradníkom. Hoci v sezóne 2020/21 do bojov v druhej lige nezasiahol, úspech si naplno vychutnal.

„Určite futbalistu vždy mrzí, keď nehráva, ale veľmi som sa tešil. V Mikuláši sme skvelá partia, tam sa nedá netešiť,“ skonštatoval gólman.

Slaniniak si okrem Poltára a Liptovského Mikuláša obliekal dresy AS Trenčín a FK Železiarne Podbrezová. V Tatrane hrá od leta 2019. Zmluva s Liptákmi sa mu po sezóne skončí, no ambiciózny mladík verí, že v kádri ostane a zabojuje o šancu vo Fortuna lige.

Čítajte aj Mladá Fiľakovčanka zaujala reprezentačného trénera Čítajte

„Myslím si, že v Mikuláši sme všetci traja dobrými brankármi. Spolu s kolegom Matúšom Mikušiakom makáme každý deň na tréningu naplno a vytvárame dobrý tlak na jednotku Maťa Lukscha. V brankárskom remesle je vždy ťažšie dostať sa do hry v porovnaní s hráčmi v poli, ale verím, že aj mne sa to raz podarí. Musím byť trpezlivý a veriť, že to príde. V Mikuláši sa cítim výborne. Sme skvelá partia, v klube robia veľmi dobrí ľudia na čele s naším trénerom. Som tu veľmi spokojný po všetkých stránkach.“

V prípade, že by to osud zariadil inak, je mladý Poltárčan pripravený kormidlovať svoju kariéru iným smerom.

„Uvidíme, ako sa dohodnem v Mikuláši. Ak by to nevyšlo, budem riešiť niečo iné. Určite by som najradšej hral futbal na profesionálnej úrovni čo najdlhšie. Tiež by som rád vyskúšal zahraničie, ak by som mal možnosť,“ doplnil Jakub Slaniniak.