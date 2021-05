V strednej odbornej škole v Želovciach bude študentom slúžiť nový skleník za takmer 260-tisíc eur

Produkty dopestované v skleníku budú určené pre verejnosť v rámci celého regiónu.

21. máj 2021 o 13:45 SITA

BANSKÁ BYSTRICA 21. mája (SITA) – Nový skleník vrátane technologického vybavenia a rozšíriť kapacity kotolne pre vykurovanie skleníka plánujú zrealizovať v Strednej odbornej škole (SOŠ) v Želovciach v okrese Veľký Krtíš.

Podľa podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie celková predpokladaná hodnota novostavby je 258 214,61 eura bez dane z pridanej hodnoty. Ako pre agentúru SITA uviedol Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom školy, skleník bude vybudovaný zo zdrojov krajskej samosprávy a z vlastných príjmov školy.

Záujemcovia o realizáciu výstavby skleníka môžu svoje ponuky posielať do 9. júna. „Podľa informácií od riaditeľky školy by mal skleník byť postavený do konca kalendárneho roku 2021,“ doplnil Martiš.



„Cieľom výstavby skleníka je nahradiť starý skleník pre odborný výcvik, ktorý je v nevyhovujúcom technickom stave,“ objasnil riaditeľ s tým, že nový skleník bude rovnako slúžiť žiakom školy na odborný výcvik. Produkty dopestované v skleníku budú určené pre verejnosť v rámci celého regiónu.



Stredná odborná škola v Želovciach s viac ako 70-ročnou históriou zabezpečuje komplexný výchovno-vzdelávací proces vrátane ubytovania a stravovania žiakov. V súčasnosti sa škola zameriava na výchovu a vzdelávanie mládeže v oblasti agropodnikania, cestovného ruchu, záhradníctva, ochrany, tvorby a skrášľovania životného prostredia.