Športové NAJ: Andrej Pipíška sníval o mieste v reprezentácii

Hosťom v našej rubrike bol futbalista MŠK Novohrad Lučenec.

21. máj 2021 o 15:15 Jozef Mikuš

LUČENEC. S futbalom začínal v Kanianke a Prievidzi. Obliekal si dresy Zvolena, lučeneckého LAFC i Tornale. Ostatné tri roky znepríjemňuje chvíle na ihrisku súperom MŠK Novohrad Lučenec.

Okrem futbalu má blízko k tenisu a lyžovaniu, dal gól slovenskej dvadsiatke a jeho vzorom je Tomáš Rosický. Cez pandémiu makal v montérkach v Nemecku, v súčasnosti podniká v oblasti dezinfekcií.

Hosťom v rubrike Športové NAJ bol futbalista Andrej Pipíška.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Andrej Pipíška Vek: 33 Prezývka: Parky Hral za: FK Junior Kanianka, FK mesto Prievidza, MFK Lokomotíva Zvolen, LAFC Lučenec, MŠK Tornaľa, MŠK Novohrad Lučenec Dosiahnuté úspechy: „Skôr neúspechy. (smiech) Tie som spomenul hneď v úvode rozhovoru.“ V súčasnosti: hráč MŠK Novohrad Lučenec; asistent trénera MŠK Novohrad Lučenec U17

Na prelome dorasteneckého a mužského veku som v priebehu piatich rokov štyrikrát vypadol o súťaž nižšie. Z toho dvakrát v jednej sezóne – v Prievidzi s dorastom aj s áčkom.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Asi to, keď som v šestnástich rokoch dostal príležitosť hrať za A mužstvo Prievidze. Tri posledné zápasy sme hrali s Trebišovom, Podbrezovou (Kucka, Boháčik) a FC Košice (Bicák, Piatka).

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať futbal, a prečo?

Z letných by to bol isto tenis, keďže som vyhral aj amatérsky turnaj do pätnásť rokov a bola tam trénerka, ktorá ma lámala.

Zo zimných by som si vybral asi lyžovanie. Futbalový klub v Kanianke je vlastníkom lyžiarskeho vleku a od troch rokov som stál na lyžiach.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Určite je snom každého futbalistu byť reprezentantom a to u mňa patrí k tým nesplneným, i keď jeden kontrolný zraz s dvadsiatkou som mohol absolvovať, ale nakoniec dostali prednosť lepší hráči.

Ročník 1988 bola kvalita. V priateľskom zápase Prievidza – Slovensko U20 som však hral na strane Prievidze, vyhrali sme 4:2 a dal som aj gól.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Určite na zápas za B tím Prievidze (Bojnice). Vyhrali sme 3:0 a strelil som všetky tri góly. Bolo to o to krajšie, že sa to stalo na ihrisku, na ktorom bol hospodárom môj starký. Bol mojím najväčším fanúšikom. Žiaľ, už nie je medzi nami.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Tak, našťastie, tých trapasov nebolo veľa. Jeden sa stal v Lučenci, keď ma tréner Laco Molnár poslal na ihrisko v 46. minúte a v 51. minúte ma stiahol dole. (smiech)

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Tu je jednoznačná odpoveď – Tomáš Rosický. Keď som mal asi 23 alebo 24 rokov, tak mi aj hovorili, že sa na neho trochu podobám. Ale jasné, že nie postavou. (smiech)

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne, ktorý šport nemáte rád?

Asi by som nezrušil žiadny. Keby som mal takú moc, skôr by som zrušil napätý stav vo svete, vojny či pandémie.

Aký bol váš najkrajší zákrok alebo najlepší športový moment na ihrisku?

Na ten si pamätám dodnes. Bol to gól, ktorý som strelil za Zvolen proti Veľkému Krtíšu. Asi z 30 metrov po halfvoleji zapadla lopta priamo do vinkľa.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Na to je veľmi ťažké odpovedať. Vždy je to inak. Pokiaľ ide o konkrétnych hráčov, tak tých neriešim. Pri mužstve záleží od toho, v ktorom práve hrám.

Teraz v Lučenci sú to zápasy s Fiľakovom a Kalinovom, keďže ide o regionálne derby, ktoré bývajú vypäté po celom svete.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Najväčších priateľov mám viac. Všetkých som spoznal pri futbale a sme veľkí kamaráti, aj keď nie sme v každodennom kontakte.

Spomeniem napríklad Richarda Brauneisa a Lukáša Strelku. Som s nimi v kontakte, aj keď žijú na druhej strane republiky.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Kuracie prsia na šampiňónovej omáčke a kola. Ale asi každý si domyslí, že jedlo netriedim. (smiech)

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Určite komédie typu Horúce strely. Tie si viem pozrieť aj stokrát a stokrát sa na nich budem smiať.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

To nie je téma podľa môjho gusta, či už ide o konkrétneho speváka, alebo kapelu. Ale rád počúvam slovenské oldies.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Či mi veríte, alebo nie, neprečítal som ani jednu. Dokonca ani tie z povinného čítania v škole. Ak raz niekedy začnem, tak určite nejaké biografie športovcov.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Pokiaľ je možnosť, tak vždy niečo okolo športu. Teraz, v období pandémie, ma oslovila turistika, začal som s menšími vrchmi.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Slovenský je Pavol Demitra a zahraničný Roger Federer.

Na záver chcem aj takto odkázať rodičom, aby podporovali svoje deti v športovaní. Všetci chceme, aby sa už táto doba skončila, aby sme mali voľný pohyb a aby sme boli všetci zdraví. To ostatné skôr či neskôr príde. Pozdravujem všetkých čitateľov a želám nám teplé a voľné leto.