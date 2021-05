Prejazd po poškodenej ceste pri Utekáči zatiaľ povolia len miestnym, stále platia obmedzenia

Premávku čiastočne obnovia dnes o 18.00 hod.

21. máj 2021 o 17:44 (TS)

UTEKÁČ. Na cestu medzi Utekáčom a Sihlou sa dnes môže vrátiť osobná doprava, prejazd povolia len miestnym a striedavo v jednom jazdnom pruhu

Na základe posudku, ktorý nechal vypracovať Banskobystrický samosprávny kraj, bude dnes od 18. hodiny čiastočne obnovená doprava na poškodenom úseku cesty III/2724 medzi miestnou časťou Utekáč – Havrilovo a Sihlou.

Prejazd bude zatiaľ umožnený pre vozidlá do 3,5 tony striedavo v jednom jazdnom pruhu a iba pre miestnych obyvateľov a záchranné zložky.

Dnes od 18. hodiny sa na cestu III/2724, ktorú asi tri kilometre nad obcou Utekáč v stredu poškodili intenzívne dažde, vráti s obmedzeniami osobná doprava. Rozhodol o tom starosta obce po obdržaní technickej správy, ktorú promptne zabezpečil Banskobystrický samosprávny kraj.

Poškodený úsek bol včera priamo na mieste obhliadnuť geostatik, ktorý navrhol aj dopravné obmedzenia. Tie budú predbežne platiť do vykonania dočasného zabezpečenia vzniknutej závady.

Premávku na poškodenom úseku je podľa technickej správy možné dočasne obnoviť len striedavo v jednom jazdnom pruhu a iba pre vozidlá do 3,5 tony.

„Premávka bude zároveň povolená len pre miestnych obyvateľov vlastniacich alebo užívajúcich nehnuteľnosti na území za miestom zosuvu v smere od obce Utekáč po hranicu katastrálneho územia obce Utekáč v smere na okres Brezno a pre vozidlá bezpečnostných a záchranných zložiek,“ píše sa v technickej správe.

Stav vozovky bude nutné naďalej monitorovať minimálne trikrát denne, v prípade výdatného a súvislého dažďa sa kontroly zintenzívnia na každé dve hodiny. Tento monitoring bude zabezpečovať podľa dohody správca komunikácie v spolupráci s obcou Utekáč.

„V prípade, že počas pravidelných kontrol dôjde k pokračujúcej degradácii vozovky a svahu pod ňou, je nutné cestu uzavrieť aj pre miestnu dopravu až do času realizácie dočasného zabezpečenia,“ upozorňuje geostatik.

Po stabilizovaní svahu by až do finálneho riešenia mala ostať doprava vedená v jednom jazdnom pruhu a povolená pre vozidlá do 7,5 tony a autobusy pravidelnej prímestskej dopravy. Aktuálne platné obmedzenia budú vyznačené dopravným značením.