Tip na upršaný víkend: Je okrem iného spojený so záhadným úsmevom, reťazou i tankom

Veľkolepá výstava v lučeneckej synagóge je otvorená posledné dva dni.

29. máj 2021 o 7:52 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Predpoveď počasia na tento víkend ráta s daždivým počasím. Prečo ho teda nevyužiť na návštevu výstavy v lučeneckej synagóge. Iba do nedele (20. mája) sa tam nachádzajú „Stroje Leonarda da Vinci". Výstava pomocou replík vynálezov renesančného génia ukazuje jeho všestrannosť a obrovskú predvídavosť. Nielen deti zaujme možnosť vyskúšať si na akom princípe jeho vynálezy fungovali. Viacerí tam nájdu to svoje. Dokonca aj tí čo neholdujú technike. Na výstave je predstavených aj niekoľko obrazov s pohnutým príbehom.

Podľa organizátorov je to minimálne na tento rok aj posledná možnosť pozrieť sa na takto veľkoryso poňatú výstavu, pretože aj kvôli ťažko predvídateľnej situácii ktorú viacerí odborníci očakávajú na jeseň v súvislosti s tzv. treťou vlnou pandémie koronavírusu prerušia svoju snahu každoročne do Lučenca priniesť niečo čo má šancu osloviť ľudí z rôznych kútov Slovenska.

Oslovili sme zástupcov organizátorov výstavy nech nám prezradia čo zaujalo najviac ich samotných. Ich favoritov aj následne stručne predstavíme.

Andrea Moravčíková, vedúca mestského múzea:

„Mňa najviac zaujalo, že da Vinci vymyslel reťaz v podobe akú ju používame doteraz a taktiež piestový pohon. Z obrazov je zaujímavý najdrahší obraz nazvaný nazvaný Spasiteľ sveta, hlavne príbeh ktorý sa k nemu viaže. Prezradím, že kolegyňu Martu Hroncovú zaujala konštrukcia mostu podľa vynálezcovho návrhu, ktorú využili v Škandinávii."

Reťazový prevod vychádzajúci s Leonardovej štúdie o otáčaní sa vďaka svojej jednoduchosti a spoľahlivosti využíva dodnes. (zdroj: Radovan Vojenčák)

Tomáš Krahulec, riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie:

„Mňa zaujala jednoznačne replika obrneného vozu - tanku, samozrejme, že má ďaleko od podoby súčasných strojov, ale podstata vychádza z vynálezu Leonarda da Vinci."

Leonardo vymyslel drevené bojové vozidlo poháňané 8 ľuďmi. Vo svojom projekte spravil úmyselnú chybu aby stroj nemohol fungovať správne. (zdroj: Radovan Vojenčák)

Tomáš Belko, riaditeľ organizácie LUKUS:

„Aj ja som chcel povedať, že tank, ale volím teda lietajúci stroj, ktorý je akýmsi predchodcom rogala. Zaujímalo by ma na koľko by bol reálne funkčný a akú postavu by uniesol. Viacero jeho nápadov totiž zostalo len na papieri a nedali sa ani za pomoci dobových materiálov ani zrealizovať."

Leonardo sa snažil doslova odpútať od zeme či sa mu to podarilo nevieme. (zdroj: Radovan Vojenčák)

Redakčný tip MY (Radovan Vojenčák):

„Ťažko sa vyberá len niečo, lebo na výstave je rozhodne čo objavovať a za pozornosť stojí takmer všetko. Ale len tie top veci. Z technických vynálezov asi hudobný nástroj Viola organista, ktorý Leonardo vymyslel ale počuť ho hrať nikdy nemohol. Počas jeho života ho nebolo možné skonštruovať. A z obrazov je síce neodolateľný uhrančivý úsmev Mony Lízy, ale predsa len o trochu viac vyhráva na prvý pohľad nenápadnejšia Dáma s hranostajom ku ktorej sa viaže príbeh a existuje o nej výborná poľská komédia.

Dámu z hranostajom mal na chvíľu vo svojej zbierke aj Adolf Hitler. My odporúčame poľskú komédiu Vinci, ktorá sa výborne pohráva s myšlienkou krádeže tohto diela. Nachádzajúceho sa v súčasnosti v poľskom Krakove. (zdroj: Radovan Vojenčák)

Záverečný (v)tip

Niekto so zmyslom pre "záškodnícky" zmysel pre humor si asi povedal, že keď už vymyslel Leonardo da Vinci reťaz, prečo by nevymyslel aj samotný bicykel, kde je tento vynález najviac viditeľný. A tak ... sa viac dozviete na výstave.

Nech už je to ako chce aj bez tohto vynálezu bol Leonardo da Vinci jedným z najvýznamnejších vynálezcova umelcov sveta.