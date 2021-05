Lučenec hospodáril v minulom roku s prebytkom vyšším ako 2,7 mil. eur

Podľa primátorky Pivkovej bolo hospodárenie mesta napriek pandémii veľmi priaznivé.

28. máj 2021 o 22:31 SITA

LUČENEC. Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií dosiahlo v roku 2020 príjmy spolu vo výške 26 391 413 eur a výdavky dosiahli 23 673 023 eur. Výsledkom hospodárenia vrátane finančných operácií je za minulý rok prebytok vo výške 2 718 390 eur. Vyplýva to z výročnej správy o hospodárení a záverečného účtu, ktoré prerokovali poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



„Hospodárenie mesta Lučenec bolo aj napriek pandémii koronavírusu v roku 2020 veľmi priaznivé. Dosiahli sme dobré výsledky ako v oblasti príjmov, tak aj v oblasti výdavkov, kde vykazujeme úsporu. Priaznivé hospodárenie sme dosiahli na základe lepšieho plnenia príjmov podielových daní, ako bola prognóza, dobrého plnenia miestnych daní a poplatkov, ako aj poskytnutia návratnej finančnej výpomoci zo štátu na vykrytie výpadku podielových daní v sume 595 872 eur na investície do majetku mesta,“ uviedla k hospodáreniu mesta primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Po vylúčení zostatku nepoužitých dotácií a grantov z výsledku hospodárenia je zostatok zdrojov na rozdelenie do peňažných fondov mesta vo výške 1 849 279 eur. Po pripočítaní nerozdelených zdrojov rezervného fondu vo výške 279-tisíc eur má samospráva k dispozícii v rezervnom fonde prebytok 2 128 279 eur.



„Dosiahli sme prebytok viac ako 2 128 000 eur a zároveň sme dokázali v rámci kapitálových výdavkov zrealizovať projekty vo výške 1 719 737 eur a celkom sme do rozvojových projektov investovali viac ako 3,5 mil. eur,“ konštatovala primátorka s tým, že napriek pandemickej situácii sa podarilo urobiť veľa. „Vykonanými rekonštrukciami a obstaraním investícií sa zvýšila hodnota nehnuteľného aj hnuteľného majetku mesta o 3 706 000 eur,“ dodala Pivková s tým, že to dáva veľmi dobrú východiskovú pozíciu a dobré podmienky na investovanie v roku 2021.