Skandovali a striekali šampanské. Mimel Lučenec si prevzal trofeje pre majstra Slovenska

Futsalisti v sezóne ani raz neprehrali.

29. máj 2021 o 6:54 Jozef Mikuš

LUČENEC. Futsalový klub z centra Novohradu ukončil sezónu 2020/21. Mužstvo vedené trénerom Mariánom Berkym si v záverečnom zápase zahralo na domácej palubovke proti Novým Zámkom (28. 5.).

Hlásateľ ani nestihol dopovedať úvodné slová a už sa zásluhou kapitána Fehérváriho rozvlnila sieť na 1:0. Netrvalo dlho a Grcič zvýšil na 2:0. V nasledujúcich minútach boli viac na lopte domáci, Novozámčania sa do útoku dostávali len sporadicky.

Rýchlou akciou sa prezentoval Wellington, ktorý po prieniku upravil na 3:0. Lučenec mal vzápätí viac dobrých šancí, no brankár Blaškovič ich zneškodnil. Na Serbinovu strelu v 10. min. už ale nestačil a stav sa tak zmenil na 4:0.

Pekný pokus hosťujúceho Procháczku Klema vychytal, ale v 15. min. sa už z gólu radovali aj Nové Zámky. Jeho autorom bol M. Petík - 4:1. Do kabín sa odišlo za stavu 4:2, keď 3 sekundy pred prestávkou loptu nechtiac do vlastnej brány poslal Směřička - 4:2.

Hostia zápas zdramatizovali

Aj v druhom polčase sa hralo svižne. Novozámčania ostreľovali svätyňu brankára Olinhu a v 27. min. sa ich snahy vyplatili, keď R. Marík v rýchlom protiútoku poslal loptu do odkrytej brány na 4:3: Gól pridal zápasu šťavu a na palubovke sa bojovalo ešte viac.

Západniarov v 30. min. schladil Brunovský, ktorý ľahkou strelou zvýšil na 5:3. V nasledujúcich minútach sa radovali hostia, keď R. Marík a Procháczka postupne vyrovnali na 5:5. Nové Zámky začali hrať power-play, čo sa im stalo osudným, keď Wellington poslal Lučenec do vedenia strelou do nestráženej brány.

Ten istý hráč uzavrel stav na 7:5. Na konci zápasu dostal hráč hostí R. Marík červenú kartu.

Lučenčania kráľmi sezóny

Mimel Lučenec tak v ročníku 2020/21 Varta futsal ligy ani raz neprehral. Sezónu ukončil na čele tabuľky so 42 bodmi a jednoznačnou bilanciou štrnásť víťazstiev.

Novohradčania boli suverénni aj v gólových štatistikách. Do súperových sietí poslali loptu 125-krát a inkasovali iba 29-krát.

V Lučenci ostalo aj prvenstvo v tabuľke strelcov. Martin Směřička bol v súťaži najpresnejší a podpísal sa pod 22 gólov. Z druhého deleného miesta mu na päty šliapu Fehérvári a Wellington so 14 gólmi.

Po zápase si hráči, vedenie aj realizačný tím prevzali poháre pre víťaza súťaže a na palubovke sa rozbehla oslava. Žiaľ, radosť Lučenčanov tlmili prázdne tribúny, keďže zápas aj odovzdanie pohárov muselo prebehnúť bez fanúšikov.

VARTA FUTSAL LIGA

Mimel Lučenec - MŠK Mayerson Nové Zámky 7:5 (4:2)

Góly: Wellington 3, Grcič, Serbin, Fehérvári, Brunovský - Marík 2, Petík, Procháczka, Směřička (vlastný). R: Budáč, Belavý, Polomský. Bez divákov.

Lučenec: Oberman, Woslley, Klema - Grcič, Serbin, Fehérvári, Kyjovský, Rafaj, Brunovský, Mészáros, Čeřovský, Wellington, Greško, Směřička.

Nové Zámky: Blaškovič - M. Marík, Molda, Petík, Kucharovič, Kráľ, Homola, R. Marík, Procháczka.

Milan Kamenský, prezident Mimelu Lučenec: "Nebol to štandardný ligový ročník, keďže sme mali prerušenú súťaž a museli sme pokračovať turnajových spôsobom. Sme veľmi radi, že sme titul obhájili. Celý ročník bol veľmi náročný. Museli sme sa pripravovať na Ligu majstrov a aj na ligové zápasy. Pandémia všetko ovplyvnila. V kabíne sa tento rok vytvorila najlepšia partia. Sadli sme si, vieme si zo seba spraviť srandu a jeden druhého dokáže podržať. Škoda, že tu nemáme fanúšikov. Za normálnych okolností by bola plná hala. Všetko by burácalo a nepočuli by sme jeden druhého. Spravíme všetko pre to, aby sme budúci rok, ak to situácia dovolí, získali titul pred plným publikom."

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Posledný zápas bol naozaj dráma, bolo to ako na kolotoči. Nakoniec sme vyhrali, čiže sezónu hodnotíme veľmi pozitívne. Neprehrali sme žiadny zápas. Myslím, že sme mali najlepšie mužstvo a aj kolektív zohral úlohu. Tento rok bol pre pandémiu ťažký a nevedeli sme, či a ako budeme hrať. Chalani si zaslúžia veľký obdiv a pochvalu. Chceli sme byť majstrami, aby sme mohli reprezentovať Lučenec, sponzorov aj našich fantastických fanúšikov. Tento rok sme mali najlepší kolektív, mužstvo bolo kompaktné. Určite si tím chceme udržať. Uvidíme, aké budú mať chalani úmysly. Verím, že budú chcieť reprezentovať Lučenec a ostaneme v rovnakej podobe. Možno privedieme nejakých hráčov, aby bola vyššia konkurencia a aby sme v Lige majstrov urobili ešte lepšie meno. Tiež sa nám podarilo splniť aj cieľ v reprezentácii - postúpiť na majstrovstvá Európy, takže aj tam si chalani zaslúžia veľký obdiv.

Attila Fehérvári, kapitán Mimelu Lučenec: "Mrzí ma, že sme bez divákov, aj keď tu s nami podľa mňa mohli byť. Nechcem to rozoberať, no je mi veľmi ľúto, že sme sa nemohli rozlúčiť s divákmi, ktorí nám celú sezónu fandili aj na diaľku. Mali sme najlepší káder v celej lige, ani raz sme nezaváhali. Či budem hrať aj budúci rok? Ak mi to zdravie dovolí, tak samozrejme. Prezident Milan Kamenský chce, aby som potiahol aspoň do 40-ky. (smiech) V utorok som sa zranil a ani na posledný zápas som nemal nastúpiť. To moje ľavé koleno je v dosť zlom stave. Uvidíme, čo sa udeje za dva mesiace. Budem rád, keď budem môcť chlapcom pomôcť. Na medzinárodnej úrovni to bude ťažšie, ale našu ligu by som ešte rok či dva mohol hrať."

Martin Směřička, najlepší strelec ligy a hráč Mimelu Lučenec: "Ocenenie pre najlepšieho strelca je pekné, ale prioritou bola výhra titulu. Toto je čerešnička na torte. V poslednom zápase sa mi nedarilo skórovať do súperovej brány, tak mi to vyšlo aspoň do tej našej. (smiech) Minulá sezóna bola hrozná, sme preto radi, že sme tento ročník mohli aspoň v nejakej forme dohrať. Škoda, že sa to nenaštartovalo skôr, možno by nám to pomohlo v reprezentačných kvalifikačných bojoch. Sme však šťastní, že aký-taký reštart nastal a sezóna sa pre nás skončila dobre."