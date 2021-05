Hrozivý príbeh mladej Slovenky za veľkou mlákou, zúfalo bojujúcej o svoje dcérky

Rodáčka z Novohradu verí, že boj o svoje milované dcérky, aj vďaka pomoci dobrých ľudí, dotiahne do úspešného konca.

31. máj 2021 o 18:12 Marcela Ballová

TOČNICA/FLORIDA. Príbeh krásnej a predovšetkým ambicióznej Slovensky, rodáčky z Točnice pri Lučenci, je plný dramatických zvratov a najnovšie aj emócií a sĺz.

Z usmievavej a optimizmom sršiacej letušky, kedysi žijúcej v Dubaji, je dnes utrápená mladá mamička, zúfalo bojujúca o svoje dve dcérky.

Prežiť za veľkou mlákou sa jej aktuálne darí len vďaka ľuďom s dobrým srdcom, ktorí pred neľahkým osudom iných nezatvárajú ľahostajne oči.

Dlhé odlúčenie od rodiny

Ingrid Machyniaková, dnes už Helms, sa na Floridu presťahovala kvôli manželovi ešte v roku 2018. „Chcel byť nablízku svojim rodičom,“ hovorí osudom ťažko skúšaná žena.

Mnohí si pod Floridou určite predstavia slnko, nekonečné pláže, idylu a bezstarostné užívanie si. Toto však Ingrid nikdy nepoznala a tvrdí, že život v Amerike, bez rodiny a priateľov, je od začiatku pre ňu náročný.

„Som doma a žijem len pre moje dcérky. Z rodnej krajiny som odišla v 18-tich rokoch a na život v zahraničí som bola zvyknutá. No nikdy som nezažila také dlhé odlúčenie od rodiny. Veď aj keď som pracovala ako letuška a žila v Dubaji, tak som za rodinou a priateľmi cestovala každý mesiac. Niekedy aj dvakrát. Odkedy som sa však presťahovala na Floridu, tak som bola na Slovensku len trikrát. Čiastočne to súvisí aj s tým, že manžel dobre neznášal, keď som cestovala s dcérkou na Slovensko,“ priblížila Slovenska žijúca v ďalekej krajine.

Počas pandémie sa život v rodine zdramatizoval

Koronakríza preverila mnohé vzťahy. Niektoré upevnila, iné rozvrátila. Prípad Ingrid je z tej druhej kategórie.

„Pred vyše rokom zostal manžel, počas pandémie, doma z práce. Opäť sa začal venovať niektorým aktivitám, o ktorých nerada rozprávam. A tiež chcel mať doma všetko pod kontrolou. Dokonca aj nad činnosťami, ktoré som bežne doma vykonávala ja, ako mamina. V podstate začal preberať moju úlohu mamy a staršiu dcérku akoby si privlastnil,“ opisuje Ingrid chvíle, kedy sa jej život pomaly začal rúcať ako domček z karát.

„Nemohla som sa jej venovať. Všetko, čo som dovtedy robila ja, myslím tým kúpanie, kŕmenie, ukladanie do postieľky, to zrazu robil on a podľa seba. Okrem toho jej čokoľvek dovolil a je prirodzené, že vtedy dieťa prestane mať hranice. Takže stačilo, že som bola trošku prísnejšia, už utekala za ním. Zašlo to až tak ďaleko, že som sa jej nemohla venovať vôbec. Manžel mi to už nedovolil. Chcel ju mať pod kontrolou a rovnako jej všetku pozornosť len pre seba.“

Ingrid sa naďalej s láskou venovala svojej mladšej, 8-mesačnej dcérke. „Tá otca zatiaľ vníma len minimálne. Jediné čo potrebuje, je komfort v náručí maminy a dojčenie.“

Pre Ingrid sú jej dcérky všetkým. (zdroj: Z albumu I. H.)

Hrozivý plán

Život Ingrid dospel do štádia, kedy začala uvažovať o rozvode. Myšlienky mladej ženy týmto smerom posunulo mimoriadne nepríjemné zistenie, z ktorého sa dodnes nedokázala poriadne spamätať.

S dcérkami plánovala stráviť 6 mesiacov na Slovensku. Jej manžel mal ísť s nimi. Večer pred odletom však zistila, že hlava rodiny má iné úmysly, než oddychovať v krajine v srdci Európy.

„Udal ma a plánoval ma nechať zadržať na letisku policajtmi. Dôvodom mal byť únos dcér.“ Zo slov Ingrid doslova mrazí. Sú akoby vystrihnuté z desivého filmu.

V tej chvíli v nej dozrelo rozhodnutie. Jediným riešením, ako nadobro ukončiť trápenie, je rozvod.

No príprava na súd, hľadanie právnej pomoci, bez akéhokoľvek finančného zázemia, sú takmer bez šance.

Dievčatká boli zrazu preč

A akoby toho nebolo dosť, prišiel ďalší hrozivý moment.

„Pred pár dňami som vyšla zo sprchy a svetlo medzi izbami mojich, v tom čase už spiacich dievčatiek, svietilo. Otvorila som dvere do izbičky staršej, nebola tam. Otvorila som druhé dvere a ani mladšia nebola v postieľke. A to som ju ešte polhodinu predtým dojčila a uložila spinkať. Pozrela som sa cez okno a ani manželovo auto tam nestálo.“

Ingrid prežívala okamih, ktorý materinské srdce doslova trhal na kúsky. „Matky určite vedia, ako som sa v tej chvíli cítili,“ dodala so slzami v očiach.

Chvíľa zrážajúca na kolená v nej však umocnila rozhodnutie konať. Stoj čo stoj sa musí vzoprieť osudu a nenechať veci na náhodu. Bol najvyšší čas konať.

Milujúca matka. (zdroj: Z albumu I. H.)

Bez pomoci dobrých ľudí by to nezvládla

Vtedy sa opäť potvrdilo, že dobrí ľudia ešte nevymreli. Stále medzi nami žijú takí, ktorých nešťastie iných nenecháva ľahostajnými a nezištne pomôžu. Aj Ingrid takých našla a vďaka nim sa mohla pustiť do náročného boja o svoje dcérky.

„Momentálne som odkázaná len na pomoc dobrých ľudí, ktorí mi pomáhajú finančne a sú mi aj mentálnou oporou. Píše mi veľmi veľa ľudí a každý sa mi nejakým spôsobom snaží pomôcť. Skutočne som im vďačná a nesmierne si ich záujem a pomoc cením. Vôbec som nečakala, koľko dobrých duší môj nešťastný osud spojí. Všetkým zo srdca ďakujem. Vďaka nim som si mohla nájsť právnika, ktorý ma momentálne zastupuje v dlhom a náročnom boji o dcérky a oslobodenia sa od manžela. Neviem, aká budúcnosť ma čaká. Som hodená do vody a momentálne sa snažím plávať po prúde. Či už budem žiť sama s dcérkami v Amerike alebo sa mi podarí s nimi odcestovať na Slovensko, kde mám lepšie zázemie. Verím, že už o päť rokov bude všetko v poriadku a na toto obdobie mi zostanú len zlé spomienky. A ja budem hrdá na to, že som to zvládla a budem príkladom svojim dcérkam, že my, ženy, sme silné a prekonáme všetko.“

Aj Slováci stoja pri svojej krajanke

Pri spomienkach na Slovensko, milovaných rodičov, rodinu, známych a kamarátov, dnes Ingrid zviera srdce. Naposledy svoju rodnú krajinu navštívila v novembri 2019.

„Najviac ma trápi, že moji rodičia nevidia vyrastať svoje dve vnúčatká. Mrzí ma, že som im nedala tú možnosť, aby vyrastali pri nich. Chýba mi dobré slovo, láska, príroda, ktorá je na Slovensku najkrajšia a skvelé jedlo, ktoré mi mamina vždy vyvárala,“ zablúdi Ingrid v spomienkach do malej dedinky v Novohrade. Tiež je vďačná krajanom, ktorí sa jej snažia v ťažkých chvíľach pomôcť.

„Niekedy mám pocit, že sa celé Slovensko zomklo a pomáha mi. Všetkým som vďačná a teším sa, že sa každému budem môcť raz osobne poďakovať.

Pre Ingrid sa začal životný boj

Podľa najnovších informácií od Ingrid sa jej právnikovi podarilo zistiť, kde sa dcérky nachádzali a pomohol jej, aby si ich mohla vziať. Žiaľ, zatiaľ jej to bolo umožnené len na tri dni.

„Stretnutie s mojimi dievčatkami bolo veľmi emotívne. Medzitým som podala žiadosť o rozvod a verím v čo najlepší koniec. Tiež sa snažím nájsť finančnú pomoc, pretože právna pomoc je tu nesmierne drahá. Florida patrí medzi americké štáty, kde sú rozvody najdrahšie. A manžel ma momentálne odstrihol od akejkoľvek finančnej istoty. Preto som vďačná všetkým dobrým ľuďom, ktorí mi pomáhajú a prípadne pomôžu. Bez nich by som bola stratená.“

