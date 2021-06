Banskobystrická župa spravila odpočet pandémie, pýta sa, ako ďalej

Ondrej Lunter, podpredseda BBSK: Ak sa nič nezmení, predpokladáme, že veľkokapacitné očkovacie centrá začneme postupne zatvárať v horizonte mesiaca-dvoch.

3. jún 2021 o 8:37 (TS)

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na dnešnej tlačovej konferencii zhrnuli župný boj s dvomi vlnami pandémie nového koronavírusu. BBSK patril od začiatku prvej vlny k tým k najaktívnejším, v mnohom suploval aj úlohu štátu. Teraz sa župa pýta, ako ďalej.

Šesť karanténnych centier, ktorých služby využilo vyše 700 ľudí, nákupy pre seniorov, rozvoz ovocia ambulantným lekárom, služba stráženia detí zamestnancov z prvej línie či dodávky dezinfekcií a ochranných pomôcok tam, kde ich bol nedostatok.

„Ako prví sme začali s pravidelným testovaním zamestnancov i klientov v domovoch sociálnych služieb a predišli sme tak množstvu zbytočných úmrtí. Vytvorili sme tiež takzvanú „Červenú DSS-ku“, kam sme umiestňovali klientov našich zariadení, ktorí po prepustení z nemocnice už nejavili klinické príznaky ochorenia COVID-19, no stále boli pozitívne testovaní. Mysleli sme aj na zamestnancov krajských stredných škôl a kultúrnych inštitúcií, ktorým sme rozdali takmer 20-tisíc respirátorov FFP2 a viac ako 20-tisíc rúšok,“ povedal na dnešnej tlačovej konferencii predseda BBSK Ján Lunter.

Župa tiež koncom minulého roka oslovila firmy i jednotlivcov s prosbou o darovanie nepotrebnej no stále funkčnej výpočtovej techniky, vďaka čomu k stredoškolákom bez dostatočného technického vybavenia putovalo 165 počítačov od viac ako tridsiatky darcov.

„Študentom sme tiež odovzdali 171 dátových SIM kariet do smarfónov a modemov spolu s 57 USB modemami. Našou snahou bolo zlepšiť pre tieto deti nielen dostupnosť dištančného vzdelávania, ale tiež zjednodušiť im ďalšie štúdium. Notebooky a internetové dáta im preto zostávajú aj po návrate do školských lavíc, až do ukončenia ich štúdia na strednej škole,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý s nápadom na zbierku počítačov koncom minulého roka prišiel.

Nový rok v znamení očkovania

Začiatok tohto roka priniesol nielen druhú vlnu pandémie a stále stúpajúce čísla infikovaných, ale tiež nádej v podobe vakcín, ktoré by boli dostupné aj pre širokú verejnosť. Banskobystrická župa nezaváhala ani teraz a už v polovici januára tohto roka predstavila koncept Krajskej očkovacej stratégie, v ktorej po prvý raz ponúkla vláde pomoc v podobe zriadenia veľkokapacitných očkovacích centier.

„Práve tieto centrá, zriaďované z úrovne samosprávnych krajov, sú dnes základným pilierom štátnej očkovacej stratégie. Bez pomoci a schopnosti žúp vakcináciu vo veľkom organizovať, by sme dnes mali len zlomkové čísla zaočkovaných. V Banskobystrickom kraji sme stavili na koncept očkovania čo najbližšie k ľuďom a dnes máme v prevádzke osem takýchto centier, ktoré už zaočkovali viac ako 88-tisíc ľudí,“ pripomenul Ján Lunter s tým, že Banskobystrický samosprávny kraj ako prvý prišiel aj s projektom mobilného očkovania záujemcov nad 60 rokov.

„Práve títo ľudia sú najohrozenejšou skupinou. Napriek tomu cesta za vakcínou či nutnosť registrácie cez internet pre nich mnohokrát predstavuje prekážky, pre ktoré sa radšej rozhodnú očkovanie nepodstúpiť. Preto sme prišli s mobilným očkovaním, kedy vakcíny vozíme priamo do obcí a s registráciou, s ktorou vedia

ľuďom pomôcť na obecnom úrade,“ vysvetlil Ondrej Lunter, podľa ktorého už vakcínu prostredníctvom mobilných očkovacích jednotiek dostalo v kraji viac ako 4200 ľudí.

BBSK tiež ako prvý z krajov spustil a prevádzkuje transparentný systém nahradnici.sk, vďaka ktorému je možné vakcináciu manažovať efektívne a v prípade zvyšných vakcín siahnuť do databázy záujemcov o očkovanie a zavolať ich ako náhradníkov. Tento systém rovnako funguje aj ako registrácia pre mobilné očkovanie a očkovanie ležiacich pacientov.

Čo bude ďalej?

K tomu, aby sme mohli získať kolektívnu imunitu potrebujeme dosiahnuť zaočkovanosť 70%. V tejto chvíli sú celoslovenské čísla hlboko pod 50% a pribúda minimum prihlásených do čakárne registračného systému.

„Ak sa nič nezmení, predpokladáme, že veľkokapacitné očkovacie centrá začneme postupne zatvárať v horizonte mesiaca-dvoch. Mobilné očkovanie budeme prevádzkovať o niečo dlhšie, radi by sme sa dostali do čo najviac obcí a tie, kde sme boli, určite obídeme aj s druhou dávkou vakcíny. Náš mandát však pomaly končí a ak nedostaneme nejaký ďalší, nevieme pokračovať. Na ťahu je teraz ministerstvo zdravotníctva, od ktorého očakávame jasnú predstavu o ďalšom postupe,“ uzavrel Ondrej Lunter.