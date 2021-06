Covid automat: Farby okresov aj opatrenia sa od 7. júna zmenia

Covid automat - rozdelenie okresov od 7. júna:

Prvý stupeň ostražitosti:

okresy: Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Detva, Brezno, Revúca, Bratislava I.-V., Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levoča, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Prešov, Prievidza, Púchov, Sabinov, Senec, Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Zlaté Moravce.

•Pohyb nie je obmedzený.

•Povinné je nosenie rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

•Prezenčne sa vyučuje v materských, základných aj stredných školách a gymnáziách. Na vysokých školách s obmedzenou kapacitou. Povolené sú školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného poradenstva i centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy.

•Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 50 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 75 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 100 osôb, v exteriéri do 250 osôb.

•Svadby, kary, oslavy a večierky sú povolené pri dodržaní podmienky max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri, povinný je zoznam účastníkov.

•Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.

•Obrady sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach.

•Obmedzenie kapacity pri pohreboch neplatí.

Druhý stupeň ostražitosti:

okresy: Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Rimavská Sobota, Rožnava, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Gelnica, Humenné, Ilava, Levice, Liptovský Mikuláš, Medzilaborce, Námestovo, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trnava, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina.

•Pohyb nie je obmedzený.

•Povinné je nosenie rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

•Prezenčne sa vyučuje v materských, základných aj stredných školách a gymnáziách. Na vysokých školách s obmedzenou kapacitou. Povolené sú školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného poradenstva i centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy.

•Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 25 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 50 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 50 osôb, v exteriéri do 100 osôb.

•Povolené sú pri dodržaní podmienky max. 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, povinný je zoznam účastníkov.

•Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.

•Obrady sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach.

•Obmedzenie kapacity pri pohreboch neplatí.

​​​​​​​Druhý stupeň varovania:

okresy: Banská Štiavnica, Kysucké Nové Mesto, Myjava.

•Pohyb nie je obmedzený.

•Hromadné podujatia sú povolené do 10 osôb.

•Svadby, kary, oslavy a večierky sú zakázané.

•Konzumácia alkoholu na verejnosti je zakázaná.

•Obrady sú povolené pri dodržaní podmienky 1 osoba na 15 metrov štvorcových, alebo max. 10 osôb. Obmedzenie kapacity pri pohreboch neplatí.

•Povinné je nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Na verejnosti v exteriéroch je povinné rúško na vzdialenosť menšiu než 5 metrov.

•Prezenčne sa vyučuje v materských a základných školách. Na stredných školách sa učia prezenčne len končiace ročníky a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. Povolené sú školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného poradenstva. Centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy môžu fungovať prezenčne len individuálne. Na vysokých školách sa vyučuje dištančne.