Minister školstva vyzdvihol v Lučenci potrebu pohybu, hovoril aj o letných táboroch

4. jún 2021 o 8:25 TASR, Marcela Ballová

LUČENEC. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) bude iniciovať, aby štát preplatil PCR testy, ktoré sú zatiaľ podmienkou pred nástupom detí do letných táborov.

Gröhling však pri štvrtkovej návšteve Lučenca pripustil, že pravidlá pre letné tábory sa ešte môžu zmeniť.

Konzultovali sme s epidemiologickým tímom aj s ministrom zdravotníctva, ako by sme vedeli pomôcť a či sa urobí krok smerom k antigénovým testom. Ak by sme zotrvali pri PCR testoch, budem iniciovať to, aby sme tieto testy preplácali tam, kde o to požiadajú, povedal minister školstva s tým, že konečné rozhodnutie by mohlo byť známe už budúci týždeň.

Počas návštevy viacerých škôl v Lučenci minister školstva zdôraznil potrebu zvýšenia personálu v školách i vytvorenia inkluzívnych tímov. Verím, že na to budeme vyčleňovať financie ešte tento rok, uviedol Gröhling.

Pri príležitosti Európskeho dňa bicyklov minister školstva vyzdvihol i dôležitosť pohybu. Pripravujeme výzvy na to, aby si školy mohli vytvárať centrá, kde by boli bicykle, ktoré by mohli žiaci používať na cestu do školy, prezradil Gröhling.

"Sme vďační, že pán minister prišiel aj do nášho regiónu. Mohli sme hovoriť o našich problémoch, no pani riaditeľky sa tiež pochválili dosiahnutými výsledkami, keďže máme šikovné deti aj učiteľov a učiteľky. Na stole ale boli aj vážne témy. Hovorili sme o decentralizácii, presune kompetencií, alebo aj o tom, ako si predstavujeme regionálne školstvo," informovala Alexandra Pivková, primátorka Lučenca, prostredníctvom sociálnej siete s tým, že šéf rezortu školstva v Lučenci navštívil priestory Súkromnej základnej školy na Gemerskej ceste, Základnú školu Haličská cesta č. 7, Základnú školu M.R. Štefánika, Materskú školu M.R. Štefánika, ktorú navštevujú aj detičky so špeciálnymi potrebami a napokon zavítal aj na Strednú zdravotnícku školu.