Veľký comeback Grujičića medzi žrde Lučenca

Srbský gólman pomôže MŠK Novohrad v záverečných dvoch kolách.

6. jún 2021 o 16:37 Róbert Rácz

LUČENEC. Vo zvyšných dvoch zápasoch, ktoré ešte čakajú lučeneckých futbalistov v aktuálnom ročníku Tipos III. ligy Stred, vystuží brankársky post gólman, ktorý v centre Novohradu už pôsobil.

Dres MŠK si opäť oblečie obľúbený Miroslav „Gruja“ Grujičić.

Rozhodli sme sa, že 26-ročného srbského brankára pred jeho návratom na zelené trávniky trochu vyspovedáme.

Prečo ste sa rozhodli v závere prebiehajúcej sezóny vrátiť do lučeneckého MŠK Novohrad?

V Lučenci som sa vždy cítil veľmi dobre, je to ako môj druhý domov. Počas môjho predošlého pôsobenia v tomto klube som si nielen medzi spoluhráčmi a funkcionármi, ale aj medzi fanúšikmi našiel množstvo priateľov a dobrých známych. Samozrejme, páči sa mi aj nová vízia klubu do budúcnosti, preto by som rád Lučencu pomohol najviac, ako viem a ako to bude v mojich schopnostiach.

Kedy ste odcestovali zo Slovenska naspäť domov? Predpokladám, že váš odchod bol