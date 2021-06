Kosenie v Revúcej prevzala samospráva do vlastnej správy

Údržba verejnej zelene stála radnicu v minulom roku viac ako 122-tisíc eur, starajú sa o 42 hektárov.

7. jún 2021 o 9:04 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Kosenie v Revúcej prevzalo od 2. júna mesto do vlastnej správy a vykonáva ho už prostredníctvom vlastných zamestnancov a dostupnej techniky. Ako samospráva informuje na sociálnej sieti, jej zámerom je okrem zefektívnenia kosenia v meste aj možnosť cieleného nakladania s verejnými zdrojmi pre účely zvýšenia kvality plôch verejnej zelene. V minulom roku vynaložilo mesto zo svojho rozpočtu na údržbu verejnej zelene viac ako 122-tisíc eur a jeho snahou je tieto zdroje využiť čo najefektívnejšie a s pridanou hodnotou.



Daždivá a chladná jar sa odzrkadlila v posune plánovaného časového harmonogramu kosenia plôch verejnej zelene. Prvé kosenie v Revúcej ešte začala zazmluvnená externá spoločnosť Brantner, s.r.o., 10. mája. „Táto prvá kosba v zodpovednosti externého partnera by mala byť ukončená v najbližších dňoch,“ uvádza radnica s tým, že súbežné kosenie vykonáva už aj mesto a druhá kosba je už v jeho vlastnej réžii.



Celková plocha verejnej zelene v meste Revúca a mestskej časti Revúčka je 42 hektárov, z toho kosenie 30 hektárov zabezpečovala spoločnosť Brantner a zvyšných 12 hektárov malo v správe mesto Revúca. „Aktuálnou zmenou je už prebiehajúca druhá kosba realizovaná výhradne mestom, a to v celkovej výmere 42 hektárov plochy verejnej zelene,“ objasnila Revúcka radnica.