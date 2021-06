Na Počúvadlo príde viacero alternatívnych legiend

Slovenské alternatívne leto bude patriť k vrcholom festivalovej sezóny, nielen v rámci Banskobystrického kraja.

10. jún 2021 o 10:57 (rv)

BREZNO/POČÚVADLO. Festival Slovenské alternatívne leto (SAL) si prešiel za dobu svojej existencie toľkými peripetiami, že by to už vydalo aj na knižku. Hoci patrí k najstarším fungujúcim podujatiam na Slovensku vôbec nie je tzv. mainstreamovou akciou a zachováva si punc takmer rodinnej akcie s veľmi príjemnou atmosférou a vernými návštevníkmi.

Za dobu svojej existencie sa konal na rôznych miestach no už po druhý krát sa ocitne v prostredí Štiavnických vrchov pri jazere Počúvadlo. V dňoch 16 a 17. júla v príjemnom prostredí miestneho kempu sa na festivalovom pódiu vystriedajú mená, ktorých tvorba oslovuje priaznivcov kvalitnej a pestrofarebnej hudby.

Hneď v prvý deň slovenská legenda

„Festival odštartuje domáca kapela z Banskej Štiavnice Fusion Biscuit, ktorá sa sformovala začiatkom roka 2018. Receptom na ich biscuit je trošku jazzu, trošku rocku a trošku funku, kde-tu s príchuťou orientu," uvádzajú organizátori v tlačovej správe a hneď presne vystihujú, že návštevníkov čaká počas dvoch dní skutočný žánrový mix v ktorom si nájde to svoje každý pozorný divák. Hneď nasledujúcich Prešovčanov Vojdi charakterizujú členité kompozície s častými zmenami motívov a nekonvenčná rytmika.

„Prinesú svieži vánok inšpirovaný francúzskou novou vlnou. Nie každý má možnosť vycestovať do Ameriky, no kúsok z nej pricestuje k nám. Pravý nefalšovaný americký rhytm and blues v podaní The Carpenter Ants poteší generáciu, ktorá zažila Woodstock a nielen ich," pokračujú organizátori. Medzi nimi je stále aj zakladateľ festivalu a majiteľ nezávislého hudobného klubu Bombura v Brezne, Maroš Pavúk.

V prvý deň okrem ďalších vystúpi pravdepodobne najväčšia legenda slovenskej alternatívnej scény.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/1HrkHhLUA-s

„Kapela, ktorá hrala v roku 1995 na prvom SAL na Bzovíku sa opäť vráti na festival. Na piatkovom pódiu nebudú chýbať Bez ladu a skladu," dodávajú organizátori a pripomínajú, že aj po nich piatkový program ponúkne ešte dostatok kvalitnej hudby.

Napríklad Barbora Botošová - slovenská huslistka a interpretka, zastupujúca žánre world music a ethno-jazz. Mladé inštrumentálne trio sa stretlo a zrodilo v Prahe. Zaujíma ich široké spektrum hudby od jazzu, post rocku, ambientu až po folklór. Vystúpenie kapely Hubnutí řízené počítačem má byť prístupné pre všetky váhové kategórie. Svoju postindustriálnu tvorbu predstaví aj zoskupenie Otras na čele s Julom Fujakom.

„Piatkový program na hlavnom pódiu zavŕšia Pán Stanislav & Raketa.Vydajte sa spolu s nimi do ich hudobného vesmíru. Miesta je dosť pre každého. Palivom bude našlapaná muzika na ktorú sa nedá netancovať," pripomína organizačný tím. Pre tých čo nebudú mať dosť určite poteší aj vystúpenie rôznych dídžejov vo festivalovom stane, ktoré bude trvať pravdepodobne veľmi dlho.

Sobota v znamení českých hudobných pochutín

V sobotu je toho nachystaného pre priaznivcov alternatívnej hudby ešte viac.

K tým známejším vystupujúcim patrí zoskupenie Modré hory - Rap pre zrelé osobnosti, zážitok pre všetkých, či slovenská hudobníčka žijúca v Prahe - Nina Rosa. Po nich nasleduje blok sľubujúci viaceré pomyselné vrcholy festivalu a hlavne jedinečné hudobné spojenia.

„Dan Bárta spoločne s kapelou Illustratosphere v novom zložení s bubeníkom Martinom Valihorom predstaví svoj najnovší v poradí už 5. album s príznačným názvom Kráska a zvířený prach," prezrádzajú organizátori tešiaci sa aj na trio hudobníkov z troch kontinentov spojených pod názvom KOMASI, ktoré podľa nich ponúkne afro-latin swing mixnutý so psychedelickým afrobeatom.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/46w4XVTLQdc

„Festivalovou udalosťou roka bude vystúpenie kapely Dunaj s legendárnou speváčkou Ivou Bittovou. Jedna z najinvenčnejších a najoriginálnejších kapiel 80. a 90. rokov a najvýraznejšia osobnosť českej alternatívnej scény, speváčka, huslistka a inštrumentalistka sa v rámci série spoločných koncertov stretávajú na jednom pódiu po viac ako 20. rokoch," upozorňujú organizátori.

Sobotný program zavŕši kapela Fiktivní Šílenství v zložení Eva Turnová, Dušan Vozáry, Jitka Charvátová, Jan Vozáry. Ide o hudobníkov, ktorí pôsobili (poniektorí aj stále pôsobia) okrem iného v kapelách The Plastic People of the Universe či Oceán.

„V špeciálnej zostave sa dali dohromady aby si pripomenuli pamiatku a dielo Mejlu Hlavsu, dôležitej postavy českej undergroundovej scény," dodávajú usporiadatelia. My dodávame, že títo hudobníci majú na tento projekt absolútne právo, keďže spolupracovali s Hlavsom na jeho viacerých hudobných projektoch.

Sprievodný program myslí aj na deti

Okrem hudobnej produkcie festival ponúkne aj bohatý sprievodný program. V scéne Záhrada, ktorú pripravilo rovnomenné centrum nezávislej kultúry z Banskej Bystrice budú počas dňa prebiehať rôzne diskusie a prednášky na aktuálne témy.

„Súčasťou festivalu budú divadelné predstavenia pre deti aj dospelých, diskusie na vážne témy pod taktovkou občianskej aktivistky Csilly Droppovej, vedomostný kvíz so Slavom Hlásnym, v kreatívnej uličke sa vám predstaví umelecká sekcia NKP Bombury sochára Juraja Muchu a výtvarníčky Lucie Lakovej," odhaľujú organizátori ďalšie možnosti vyžitia. Pre deti budú taktiež pripravené večerníčky z festivalu Fest Anča a kreatívny workshop z ktorého si odnesú okrem inšpirácie aj svoje originálne dielka.

„Lokalita festivalu ponúka množstvo rekreačných a športových aktivít na suchu či na vode a aktuálna je aj možnosť vydať sa po historicky a architektonicky zaujímavých zákutiach Banskej Štiavnice so školeným inštruktorom," zakončuje organizačný tím Slovenského alternatívneho leta.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner festivalu. Partnerom festivalu je SOZA, Sociálny a kultúrny fond SOZA a Lunter.