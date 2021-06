Vjazd do národného parku je opäť na povolenku, s obmedzeniami treba rátať aj pri známom sysľovisku

Turistické povolenky sú vydávané iba na jeden deň a po použití je nutné ich opäť vrátiť. Platia výhradne na trase Muráň – Veľká lúka a späť.

10. jún 2021 o 12:01 TASR

MURÁŇ. Správa Národného parku Muránska planina opäť vydáva povolenky pre osobné motorové vozidlá na vjazd do chráneného územia.

Ako informovala na svojej oficiálnej webovej stránke, určené sú len pre návštevníkov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu absolvovať peší výstup na Muránsky hrad z obce Muráň, ale chcú sa k lokalite priblížiť.

Povolenky na vjazd do chráneného územia sú návštevníkom k dispozícii v priestoroch Informačného strediska Muráň v čase otváracích hodín od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 15.00 h.

„Upozorňujeme návštevníkov, že počet povoleniek je obmedzený, preto odporúčame v deň plánovaného výletu sa vopred informovať o dostupnosti povolenky na telefónnom čísle +421 903 298 419,“ uvádza Správa Národného parku Muránska planina.

Turistické povolenky platia výhradne na trase Muráň – Veľká lúka a späť, pričom parkovanie je povolené iba v lokalite Piesok.

Vydávané sú iba na jeden deň a po použití je nutné ich opäť vrátiť.

„Premávka na trase Muráň – Veľká lúka je púšťaná vždy 15 minút po celej hodine. Na spiatočnú trasu z Veľkej lúky, lokalita Piesok, do Muráňa je možné vydať sa iba v čase, keď je pustená premávka v smere Javoriny – Veľká lúka – Muráň, čo je vždy 45 minút po celej hodine,“ priblížila Správa Národného parku Muránska planina, zároveň vyzýva vodičov na rešpektovanie dopravných obmedzení.

Návštevníci Národného parku Muránska planina musia dočasne počítať aj s obmedzeniami v prístupe k sysľovisku Biele vody, dôvodom je rekonštrukcia cesty medzi Muráňom a Prednou Horou, ktorú vlani po silných dažďoch poškodila voda.

Parkovanie na odstavnej ploche v blízkosti sysľoviska nie je povolené, zakázaný je i peší pohyb turistov po ceste od miesta uzávery, ktorá sa začína približne 600 metrov od sysľoviska v smere na obec Muráň.

„Preto sme spolu s obcou Muráň a občianskym združením Živá planina vyznačili a vyčistili alternatívnu trasu, ktorá vedie súbežne s uzavretou cestou popri Muránke až na sysľovisko,“ uvádza Správa Národného parku Muránska planina s tým, že trasa nie je vhodná pre kočíky či invalidné vozíky. Turistom smerujúcim k sysľovisku odporúča vozidlá odparkovať v obci Muráň.