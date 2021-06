Vírus zabíjal aj ďaleko od Wu-chanu. Svedčia o tom hrozivé príbehy Rimavskosoboťanov

Blíži sa premiéra dokumentárneho filmu 7829 km od Wu-chanu.

10. jún 2021 o 20:14 Marcela Ballová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Svet sa pomaly spamätáva z desivého obdobia.

Zákerný vírus zrazil na kolená aj silných, zarosil oči miliónom ľudí, oplakávajúcich svojich blízkych, ktorí prehrali boj s neviditeľným nepriateľom.

Tak, ako na ochorenie covid-19 zomierali ľudia v čínskom meste, považovanom za epicentrum nákazy, prežívali zložité obdobie aj Rimavskosoboťania.

Od Wu-chanu sú vzdušnou čiarou vzdialení takmer 8-tisíc kilometrov. A práve to je na mimoriadne nešťastnom celosvetovom medzníku tým najhrozivejším. Zabíjajúci vírus prekonal tisícky kilometrov.

7829 km od Wu-chanu. To je názov 76-minútového dokumentárneho filmu, poskladaný aj z mozaiky výpovedí bežných ľudí.

Kňaz, študent, lekár, učiteľ, žena, žijúca na inom kontinente aj sociálne slabšia rodina. Dovedna 21 príbehov, z ktorých miestami mrazí.

Paradoxne, v prípade pandémie sa výpovede ľudí, žijúcich v jednom z najchudobnejších regiónov na Slovensku, podobajú tým, ktoré prežívali obyvatelia bohatých svetových metropol. Hlavný aktér bol totiž spoločný. Nový koronavírus.

„Spočiatku to mal byť dokument tvorený zo zostrihov spravodajstva a tlačoviek, ktoré boli odvysielané počas obdobia, keď na Slovensku vyhlásili núdzový stav a zavládol lockdown. V podstate sa zo dňa na deň život zmenil. Utlmil, doslova zastavil. Ulice sa vyľudnili, obchody zatvorili, pracoviská osireli, nemocnice zaplnili, mnohí sa ocitli v karanténe,“ povedal Peter Pavlík, režisér spomínaného dokumentárneho filmu, rodák z Rimavskej Soboty s tým, že napokon sa so spoluautorkou Katarínou Smacznou rozhodli dej situovať do regiónu, poznačeného najvyššou nezamestnanosťou v krajine.

„Chceli sme priblížiť, ako vnímali a prežívali pandémiu ľudia mimo našej metropoly. Zvolili sme si ťažko skúšaný región,“ podotkol Pavlík.

Čo sa týka samotného názvu dokumentu, spočiatku boli návrhy dva. Od dlhšieho napokon autori upustili.

„Keďže sme pracovali aj s komentármi, ktoré sa objavovali na sociálnych sieťach, jeden nás zaujal. Práve on vystihoval diaľku, ktorú bol vírus schopný prekonať,“ podotkla Smaczna.

Autor komentáru sa vyjadril zhruba v duchu, že keď niekto v Číne zje netopiera, tak Rimavskosoboťan nemôže ísť na pivo.

Pri strihaní nahrávok, získaných prostredníctvom video hovorov, tzv. zoomu, prípadne doručených od samotných respondentov, Petrovi a Katke neraz naskakovala husia koža.

„ Bola chvíľa, keď som s tým musela na čas prestať, pretože som to emocionálne