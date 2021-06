Tomášovce si zabezpečili postup už v predstihu. Do piatej ligy sa vracajú po štyroch sezónach

D. Badinka: "Predsezónny cieľ sme splnili. Išli sme poctivo od zápasu k zápasu, pomohla nám aj situácia okolo COVID-u. Napokon sme súťaž vyhrali a radujeme sa z postupu."

11. jún 2021 o 13:37 Róbert Rácz

TOMÁŠOVCE / LUČENEC. Hráči a realizačný tím futbalového klubu TJ Slovan Tomášovce sa radujú zo zaslúženého postupu do vyššej súťaže. Líder 6. ligy ObFZ Lučenec si piatoligovú príslušnosť do nasledujúcej sezóny zabezpečil v napínavom zápase s Panickými Dravcami počas uplynulého víkendu po výhre 4:3. Tomášovčania tak mohli oslavovať postup už kolo pred koncom aktuálneho súťažného ročníka.

Napriek tomu, že prvý polčas sa pre hostí (Slovan Tomášovce) a ich postupové ambície nevyvíjal najlepšie, tím vedený hrajúcim trénerom Lukášom Mišom dokázal napokon víťazstvo strhnúť na svoju stranu. V zápase sa vo farbách Tomášoviec blysli dvaja dvojgóloví strelci - Mészáros a Drugda. "Každý v kabíne je šťastný a rád, že sa nám podarilo postúpiť. Boli to obrovské nervy do poslednej sekundy, ale napokon sme to zvládli," vyjadril sa po zápase hráč tomášovského Slovana Dominik Badinka, ktorý zároveň zastáva funkciu prezidenta klubu.