Mladá Novohradčanka dopomohla svojmu tímu k zisku medailí

Nina Villányiová: Hoci sme chceli ligu vyhrať a dvíhať nad hlavu ešte väčší pohár, niekto predsa musí byť aj vicemajstrom. Teším sa z toho, že som striebornú medailu získala práve s týmto kolektívom dievčat a trénerov.

12. jún 2021 o 7:58 Róbert Rácz

Nina Villányiová (uprostred s trofejou) so svojimi rodičmi (Zdroj: FB Nina Villányiová)

LUČENEC / FIĽAKOVO. Stále len 19-ročná rodáčka z nášho regiónu má za sebou úspešný rok. Len prednedávnom zmaturovala a o niekoľko týždňov neskôr sa so spoluhráčkami z košického CBK MINIBUSEUROPA tešila zo zisku druhého miesta v 1. basketbalovej lige žien. Podobne ako do mnohých iných športov, aj do nedávno skončeného súťažného ročníka druhej najvyššej ženskej basketbalovej ligy zasiahol COVID-19. Pandémia tak preverila schopnosť individuálnej prípravy v domácich podmienkach aj u Niny Villányiovej, ktorá sa basketbalu venuje už osem rokov. Základy tohto športu získala vo farbách lučeneckého MBK, ktorého dres obliekala bezmála štyri roky.

So športom, ku ktorému ju priviedli aktívni rodičia, Nina skĺbila aj svoje stredoškolské štúdiá. Po skončení základnej školy smerovali jej ďalšie kroky na východ našej republiky. V Košiciach sa stala žiačkou Športového gymnázia (dnes Stredná športová škola - pozn. red.). Okrem študijných povinností sa tínedžerka z Fiľakova naďalej venovala aj svojej veľkej vášni - basketbalu. Poctivo na sebe pracovala a prepracovala sa až do ženského tímu CBK MINIBUSEUROPA Košice. "Keďže pochádzam zo športovo založenej rodiny a obaja rodičia ma v mojich športových plánoch podporovali, rozhodla som sa pre štúdium na Športovom gymnáziu v Košiciach.