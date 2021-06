Na uvoľnený trénerský post BKM Lučenec zasadne Američan Daniel Sokolovsky

Ambiciózny zámorský tréner inklinuje k európskemu štýlu basketbalu

13. jún 2021 o 9:45 Róbert Rácz

Lučenec. Po avizovanom ukončení spolupráce s Petrom Jankovičom museli predstavitelia basketbalového klubu BKM Lučenec riešiť otázku, kto povedie mužstvo z centra Novohradu. Voľba napokon padla na amerického trénera Daniela Sokolovskeho. Mladý, no ambiciózny kouč prichádza do Lučenca z nemeckého tímu BBL Chemnitz. V štruktúrach klubu z najvyššej basketbalovej ligy v Nemecku pôsobil na pozícii asistenta trénera.

27-ročný Sokolovsky je rodákom z New Yorku, jeho korene však siahajú do územia východnej Európy. To mu poskytlo dobré základy k osvojeniu si ruského jazyka, ktorým rozpráva plynule. „Po tom, čo bolo zverejnené ukončenie vzájomnej spolupráce s predchádzajúcim hlavným trénerom, sme ako klub dostali množstvo ponúk na tento post. Prichádzali zo Slovenska, ale aj zo zahraničia – obidve alternatívy sme intenzívne zvažovali.

