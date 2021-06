Unikátna Katalpa z Hnúšťe súťaží o prestížny titul

V propagačnom videu sa náhodou ocitli aj miestni škôlkari.

14. jún 2021 o 6:57

HNÚŠŤA. Nadácia Ekopolis organizuje v poradí už 19. ročník ankety Strom roka. Jej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Medzi tohtoročných 12. finalistov sa dostala aj okrasná drevina, zvaná katalpa.

Tá z Hnúšťe má úctyhodný vek aj jednu zvláštnosť. Primátor Roman Lebeda už s deťmi zo ZŠ J. F. Rimavského točil krátku videoupútavku. O tom, ako sa dostali deti do videoprezentácie, informoval prostredníctvom sociálnej siete.

„No a keď popri nás prechádzali do parku škôlkari, stiahli sme do záberu aj ich. Náhodné veci bývajú najlepšie. Video so šikovnými deckami zverejníme už čoskoro,“ upozornil.

Článok pokračuje pod video reklamou

Katalpa bignóniovitá je pôvodne strom z oblastí juhu USA. Tú v Hnúšti dal vysadiť zemepán Gustáv Fáy približne pred 180 rokmi v rámci okrasného parku za svojou kúriou.

„Okrem toho, že sa dožíva krásneho veku, je zaujímavá aj svojím netradičným, plazivým rastom. Pri hlasovaní o detskom ihrisku Žihadielko sme ukázali neuveriteľnú silu vôle, tak verím, že aj teraz spolu zabojujeme o popredné priečky,“ vyjadril nádej v ďalší úspech primátor.

Verejné hlasovanie v ankee Strom roka bude spustené 1. júla 2021 a potrvá do konca septembra.