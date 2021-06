Mladá Lučenčanka víťazkou Stefe behu na Banskobystrickom maratóne

13-ročná bežkyňa dokázala zdolať nielen rovesníčky, ale aj vekovo staršie bežkyne. Základ úspechu tkvie podľa jej slov v dôslednej individuálnej príprave v čase pandémie

15. jún 2021 o 11:45 Róbert Rácz

BANSKÁ BYSTRICA / LUČENEC. Prvú júnovú sobotu (5.6.2021) sa v meste pod Urpínom konal Banskobystrický maratón. Na jubilejnom 10. ročníku tohto podujatia nechýbali ani bežci z nášho regiónu. Víťazkou jednej z kategórií sa stala športovo nadaná 13-ročná Lučenčanka Kristína Lili Križová.

Ulice Banskej Bystrice zaplnili začiatkom júna desiatky vytrvalcov, ktorí zápolili o čo najlepšie umiestnenia či vylepšenia si osobného maxima v behu. Banskobystrický maratón ponúkol súťažiacim možnosť zaregistrovať sa do rôznych kategórií – športovci si tak okrem tradičnej maratónskej trate a polmaratónu mohli vybrať napríklad aj pohyb v kategórii Štafiet, Inline (polmaratón), Handbike-ov (polmaratón), Kolobežiek (polmaratón) či Stefe behu. Práve poslednú uvedenú kategóriu (dievčatá do 15 rokov), ktorej celková dĺžka trate predstavovala 3,4 kilometra, ovládla Kristína Lili Križová. 13-ročná Lučenčanka dokázala zdolať nielen rovesníčky, ale aj vekovo staršie bežkyne.

Kristína Lili Križová (zdroj: Jana Križová)

Základ jej úspechu tkvie podľa vlastných slov v dôslednej individuálnej príprave v čase pandémie, no tiež vďaka vášni k športu ako takému. „Od svojich piatich rokov sa venujem judu. Som členkou lučeneckého Katsudo klubu, ktorý vedie pán tréner Róbert Rác. Počas pandémii sme judo nemohli trénovať, preto som sa snažila udržiavať sa v kondícii aspoň behaním spolu s mojim ockom. Radi beháme v lese pri priehrade Ľadovo, a to spoločne s naším psíkom. Zúčastnila som sa už viacerých bežeckých podujatí v Lučenci. Mamina ma prihlásila na Banskobystrický maratón, do súťaže na 3,4 km s tým, že by som to mohla vyskúšať. Bol to pre mňa super zážitok, zúčastniť sa pretekov a navyše v úžasnej atmosfére. Štartovala stovka pretekárov, 30 chlapov a 70 žien. Samozrejme, nevyhla som sa predštartovému stresu, ale bežalo sa mi veľmi dobre. Do cieľa som dobehla s časom 13:37 minút a celkovo ôsma v poradí. Neskôr som sa dozvedela, že som víťazkou svojej kategórie do 15 rokov a v celkovom poradí druhá v medzi ženami. Ďakujem rodičom, sestre a všetkým ľuďom, ktorí ma počas behu popri trati povzbudzovali. Najbližšie sa chystám na domáci Ipeľský beh, ktorý sa uskutoční 18. júla 2021. Bude to pre mňa nová výzva – odbehnúť 10km,“ prezradila športovo nadaná Lučenčanka Križová.

Výbornú organizáciu Banskobystrického maratónu ocenili aj bežci z Veľkého Krtíša. Tí sa taktiež postavili na štart podujatia v meste pod Urpínom. „Som šťastná, že po dlhom čase sa obnovili aj takého športové akcie. Banskobystrický maratón bol vôbec prvým maratónom, ktorý bol ozvučený po celej dĺžke trati. Napriek potrebe dodržiavania prísnych hygienických opatrení panovala počas behu výborná atmosféra, ktorá vyvrcholila v neskorých nočných hodinách. Teším sa, že som mohla opäť vybehnúť do ulíc, odbehnúť si súťažný pretek, dosiahnuť vytúžený cieľ, no najmä tešiť sa z prekonania samej seba,“ zhodnotila bežkyňa z Veľkého Krtíša Andrea György.