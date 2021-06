Hráči fiľakovského FTC sa tešili z víťazstva. Nepriaznivý polčasový stav otočili tromi exportnými gólmi

Pozrite si prehľad zápasov III., IV. a V. futbalovej ligy, ktoré sa hrali počas uplynulého víkendu.

15. jún 2021 o 14:45 Róbert Rácz

LUČENEC. Aktuálna futbalová sezóna bola vo viacerých súťažiach poznačená prerušením v dôsledku pandemických opatrení. Hráči najpopulárnejšej hry na svete však pred niekoľkými týždňami opäť vybehli na zelené trávniky, aby si zmerali sily v dohrávkach stopnutých kôl, prípadne pokračovali v dueloch načatého ročníka.

Pozrite si stručný výsledkový servis zápasov, ktoré sa odohrali počas uplynulého víkendu (12.-13. júna 2021) v súťažiach III., IV. a V. ligy.

TIPOS III. liga Stred

FTC Fiľakovo - TJ Jednota Bánová 3:1 (0:1)

Góly: 64. Koncz, 84. Iboš, 86. Lovyniuk – 15. Mráz

ŽK: 62. Püšpöky 80. Fajd – 24. Ďurana, 55. Bičan, 62. Cisárik, 69. Kothaj

DOMÁCI: Oberman – Balázs, K. Kurunci, Lovyniuk (89. Juhaniak), Fajd, A. Kurunci (46. Botoš), Iboš, Koncz, Bolla (46. Csík), Daško, Püšpöky

HOSTIA: Kosa – Mráz (44. Jasenovský), Ďurana, Kubena, Bičan (74. Sušienka), Bechný, Hundák, Kothaj (85. Dusa), Horecký, Hrošovský (57. Cisárik), Bendík

Eugen Bari (tréner FTC Fiľakovo): „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v tomto zápase vyhrať. V čase reštartu súťaže sme sa dostali do zložitej situácie, pretože viacerí hráči nám poodchádzali. Do záveru sezóny to musíme potiahnuť s aktuálnym kádrom. Dovolím si tvrdiť, že v zápase s Bánovou sme mali trochu aj šťastie, no za predvedenú hru v druhom polčase sme si jednoznačne zaslúžili vyhrať. Súpera sme dokázali zdolať hlavne po kondičnej stránke a bonusom – hlavne pre oko diváka – boli tri krásne góly, ktoré sme strelili. Verím, že najmä mladším hráčom to dodá sebavedomie.“

TJ Tatran Oravské Veselé – MFK Zvolen 1:0 (0:0)

ŠKM Liptovský Hrádok – MFK Žarnovica 3:0 (3:0)

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – MŠK Námestovo 1:2 (0:2)

Mužstvo OZ V R P Skóre B 1. MŠK Námestovo 13 11 2 0 35:7 35 2. FK Rakytovce 13 10 1 2 29:12 31 3. TJ Tatran Oravské Veselé 13 8 3 2 20:9 27 4. MŠK FOMAT Martin 13 8 1 4 27:16 25 5. MŠK Rimavská Sobota 13 8 1 4 27:20 25 6. TJ TATRAN Krásno nad Kysucou 13 6 3 4 27:24 21 7. ŠK Prameň Kováčová 13 6 2 5 21:10 20 8. TJ JEDNOTA Bánová 13 6 2 5 28:17 20 9. FTC Fiľakovo 13 5 2 6 19:13 17 10. MŠK NOVOHRAD Lučenec 13 4 4 5 25:33 16 11. OŠK Liptovska Štiavnica 13 5 1 7 25:36 16 12. TJ Baník Kalinovo 13 4 3 6 18:19 15 13. ŠKM Liptovský Hrádok 14 3 2 9 17:28 11 14. MFK Nová Baňa- Žarnovica 14 3 2 9 15:37 11 15. FK Čadca 13 2 0 11 9:32 6 16. MFK Zvolen 13 1 1 11 9:38 4

IV. liga

ŠK Badín – FK Slovenské Ďarmoty 2:0 (0:0)

MFK Spartak Hriňová – FK Šalková 0:3 (0:1)

Mužstvo Z V R P Skóre B 1. FK PODKONICE 11 10 0 1 34:9 30 2. ŠK Badín 11 7 2 2 24:10 23 3. TJD Príbelce 11 6 3 2 23:9 21 4. FK Mesta Tornaľa 11 6 3 2 23:13 21 5. FK Šalková 11 7 0 4 21:15 21 6. FK Slovenské Ďarmoty 11 6 2 3 23:15 20 7. ŠK Partizán Čierny Balog 11 4 4 3 29:25 16 8. TJ Tatran VLM Pliešovce 11 4 3 4 21:12 15 9. TJ Sklotatran Poltár 11 4 3 4 18:18 15 10. FC 98 Hajnáčka 11 3 3 5 16:17 12 11. TJ Sokol Medzibrod 11 4 0 7 12:27 12 12. MFK Detva 11 2 1 8 16:32 7 13. MŠK Tisovec 11 2 0 9 16:42 6 14. MFK Spartak Hriňová 11 0 0 11 3:35 0

V. liga (Skupina D)

MFK Baník Veľký krtíš – OFK Olováry 2:2 (0:1)

FK Iskra Hnúšťa – FK Jesenské 2:2 (1:2)

Pozn.: TJ Družstevník Klenovec zo súťaže odstúpil