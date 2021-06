Banskobystrická župa spúšťa sociálny projekt, ktorý nemá na Slovensku obdobu

Seniori už nebudú odkázaní na príbuzných ani dlhé čakacie lehoty do domovov dôchodcov.

15. jún 2021 o 14:35 Marcela Ballová

KRÁĽ. V jednom z ekonomicky najslabších okresov na Slovensku, v ktorom miera nezamestnanosti prekročila 21-percentnú hranicu, spúšťa banskobystrická župa projekt, ktorý doposiaľ v našej krajine nemá obdobu.

Ten rieši nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, zlepší sa dostupnosť zdravotných služieb pre seniorov a vzniknú nové pracovné miesta.

Projekt strie hranice okresov

Kraj tiež plánuje projekt rozšíriť do ďalších regiónov na svojom území.

Na 28. júna je naplánované podpísanie memoranda o spolupráci so starostami z mikroregiónu Novohradské podzámčie, tiež Južného Sitna, Veľkého potoka – Ipeľ a okresom Banská Štiavnica.

„V posledných rokoch sa sociálny a zdravotný systém v regiónoch dostáva na hranu. V roku 2030 nám bude v zariadeniach sociálnych služieb chýbať asi 20-tisíc miest. Preto prichádzame s riešením, ktoré nezaťaží už dnes preplnené zariadenia a seniorom naviac umožní zostať doma, v ich prirodzenom prostredí,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter s tým že kraj s pilotným projektom začína v rámci iniciatívy Catching-Up Regions a v spolupráci s 15 obcami Mikroregiónu pri Slanej.

„S pomocou expertov zo Svetovej banky sa jej naň podarilo získať 1,2 milióna eur z európskych zdrojov, ktoré budú použité na vytvorenie Agentúry integrovanej starostlivosti,“ doplnil podpredseda BBSK Ondrej Lunter a pokračoval

„celé Slovensko zápasí s problémom starnutia populácie a toto je riešenie, ako sa o seniorov postarať aj inak, ako len v zariadeniach, ktoré kapacitne už dnes nepostačujú. Agentúra bude prepájať aj poskytovať sociálne služby pre seniorov z pätnástich obcí. Sedem z nich má menej ako 400 obyvateľov a celkovo seniori tvoria asi 19 percent populácie tohto mikroregiónu.“

Dôchodcovia nebudú odkázaní na príbuzných

Sociálne a zdravotné služby budú pre seniorov dostupné vďaka sieti centier integrovanej starostlivosti, ktorý prepojí obce do funkčných celkov.

Dôchodcovia tak nebudú odkázaní na príbuzných, prípadne dlhé čakanie na umiestnenie v zariadení sociálnych služieb. Bude o nich postarané priamo v ich domácom prostredí.

Spomínaný systém je podľa slov vicežupana značne ekonomický a udržateľný.

„Kým starostlivosť o klientov v pobytovom celoročnom zariadení predstavuje náklad asi 800 eur na klienta mesačne, starostlivosť o seniorov priamo v ich domácom prostredí je rádovo o stovky eur lacnejšia,“ vyčíslil O. Lunter.

Vzniknú nové pracovné miesta

Agentúra integrovanej starostlivosti bude sídliť v Tornali a zamestnávať 13 opatrovateliek. Tie budú chodiť za seniormi priamo domov. Rovnako tu získa prácu ďalšia desiatka sociálnych pracovníkov. Pracovné miesta vzniknú aj v zariadení pre seniorov v Štrkovci či dennom stacionári v Králi.

„Rozvoj týchto služieb vytvára pracovné miesta nielen priamo, ale podporuje aj zamestnávateľov, ktorí napríklad budú dodávať potraviny pre zariadenia, zabezpečovať upratovacie služby či služby prania a žehlenia. Tiež podporíme vznik alebo rozvoj exitujúcich poskytovateľov služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci, ktorých máme na Slovensku veľmi málo. Ide pritom o veľmi inovatívnu a v západnom svete žiadanú službu, ktorá výrazne predlžuje život seniora v domácom prostredí,“ vyjadril Ján Michalský, vedúci oddelenia sociálnych služieb Úradu BBSK.

Agentúra integrovanej starostlivosti bude zabezpečovať aj prepravné služby, či služby, týkajúce sa požičiavania zdravotných pomôcok.

„Jednoducho povedané, na jednom mieste nájde senior a jeho príbuzní všetko, čo by mohli potrebovať a čo im uľahčí starostlivosť a takéhoto seniora – požičajú mu tu napríklad invalidný vozík či iné pomôcky, zariadia, aby ho prepravná služba odviezla k lekárovi, pošlú k nemu opatrovateľku priamo domov, požičajú mu monitorovací SOS náramok a podobne. Základným kameňom budú služby dostupné seniorom priamo u nich doma, bez potreby inštitucionalizovať ich v zariadeniach,“ podotkol župan.

V obciach projekt vítajú

Predseda Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu spomínaný projekt víta, rovnako aj starostovia obcí, ktoré sú v Mikroregióne pri Slanej do neho zapojení.

„Sme pilotný projekt a to, ako to nastavíme, bude vzorom aj pre ďalšie obce. Je to zodpovednosť a čaká nás ešte veľa práce, ale urobíme všetko pre to, aby sme sociálne služby zabezpečili čo najlepšie a najdostupnejšie,“ povedal Marián Habovčík, starosta obce Lenka a zároveň predseda Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu.

Podľa slov Norberta Kesziho, predsedu Mikroregiónu pri Slanej a starostu Štrkovca by spolupráca, ktorá má vyústiť do zlepšenia životných podmienok v regióne, nemala byť ohraničená okresmi. Zdôraznil, že problémy sa majú riešiť v komunite.

„Patríme medzi najmenej rozvinuté regióny, mladí ľudia odtiaľto odchádzajú za prácou a seniori ostávajú často osamelí. Tento problém zostáva na pleciach samospráv a najmä malé obce nemajú kapacity na to, aby ho riešili. Aj preto sme uvítali spoluprácu s BBSK. Chceme, aby sa aj seniorom v našom regióne dostalo pomoci za roky, kedy aktívne pracovali pre spoločnosť,“ vyjadril sa Keszi.

Skutočnosť, že v v Králi počítajú so vznikom denného stacionára, potvrdil starosta František Béres.

„Verím, že sa nám podarí naplniť očakávania,“ dodal.

„Dopyt po zdravotných a sociálnych službách je ťažké uspokojiť najmä vo vidieckych odľahlejších častiach regiónu, ktoré najviac trpia vysťahovalectvom. Spravidla sú to zároveň oblasti, v ktorých miestne samosprávy nemajú dostatočné kapacity na zabezpečenie základných zdravotníckych a sociálnych služieb pre obyvateľov. My prichádzame s dostupným modelom, ktorý je navyše multiplikovateľný po celom Slovensku tak, aby sa v každom regióne prispôsobil konkrétnym potrebám obyvateľov,“ zakončil Ondrej Lunter.