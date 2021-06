Poltár aj Veľký Krtíš budú podľa COVID automatu od pondelka zelené

V ďalších okresoch nášho regiónu sa pandemická situácia nezlepšila.

16. jún 2021 o 18:54 (rv), TASR

BRATISLAVA. Od budúceho pondelka (21. 6.) nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom aj prvom stupni varovania bude zhodne po jednom okrese. V druhom stupni ostražitosti ich bude 15 a v prvom stupni ostražitosti 44. V stupni monitoring bude 17 okresov.

Okres Trenčín bude s účinnosťou od štvrtka 17. júna zaradený do prvého stupňa ostražitosti. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

V druhom stupni varovania bude okres Myjava. V prvom stupni varovania okres Kysucké Nové Mesto.

V druhom stupni ostražitosti sú zaradené okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Čadca, Gelnica, Humenné, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Ružomberok, Senica, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trnava a Vranov nad Topľou.

Do prvého stupňa ostražitosti, ktorý zodpovedá žltej farbe, sú zaradené okresy Bardejov, Bratislava I - V, Bytča, Detva , Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Ilava, Košice I - IV, Košice-okolie, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec , Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava , Senec, Snina, Trebišov, Tvrdošín, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen. Okres Trenčín bude do tohto stupňa zaradený už od štvrtka.

V stupni monitoring, ktorý zodpovedá zelenej farbe, budú od pondelka zaradené okresy Banská Bystrica, Brezno, Dunajská Streda, Kežmarok, Komárno, Nitra, Poltár, Púchov, Sabinov, Šaľa, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Turčianske Teplice, Veľký Krtíš a okres Zlaté Moravce.

V tzv. monitoringu platia obdobné pravidlá ako v žltej fáze no napríklad počas bohoslužieb môže byť v kostoloch na státie max 50% kapacity, a na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%. Maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Rovnaké obmedzenia platia aj počas ostatných hromadných podujatí. V reštaurácii môžu sedieť hostia bez obmedzenia, Takisto návštevy múzeí a galérií sú bez obmedzení.