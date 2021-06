Veľká Čalomija rozšírila svoju turistickú ponuku o vojenský bunker, plánuje toho ešte viac

Obec je príkladom toho ako postupne v rámci možností rozvíja svoj potenciál.

17. jún 2021 o 10:26 (rv)

VEĽKÁ ČALOMIJA. V obci Veľká Čalomija (okres Veľký Krtíš) pribudla nová atrakcia, ktorá určite poteší nielen priaznivcov vojenskej histórie. Miestna samospráva vďaka spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a kanceláriou vyslanca pre najmenej rozvinuté okresy vdýchla život jednému z mála dochovaných vojenských bunkrov vybudovaných na ochranu hraníc niekdajšieho Československa.

Ide o takzvaný „ŘOPÍK“ vzor 37 typ B. Pod týmto názvom sa skrýva vojenský bunker z roku 1938. Slúžil počas II. svetovej vojny ako druh ľahkého opevnenia. V Ipeľskom regióne je to najzachovalejší bunker, ktorý od roku 1938 nebol zrekonštruovaný.

„Tieto typy opevnení boli umiestnené v pohraničných oblastiach celého vtedajšieho Československa a to v určených vzdialenostiach kvôli dobrej viditeľnosti. Boli vybavené guľometom ľahkého typu vzor 26, alebo ťažkého typu vzor 37. Vojnová posádka, ktorá zabezpečovala takéto opevnenia bola vybavená muníciou, stravou a vodou na tri týždne,“ uviedol starosta obce Roman Pásztor.

Pre turistov ponúkajú toho oveľa viac

Po roku 1938 počas nemeckej okupácie boli skoro všetky bunkre zničené. V pohraničných oblastiach s Maďarskom sa zachovali v malom počte a to vďaka tomu, že boli v blízkosti obytných domov aj ten v Čalomiji sa vďaka rastu obce nachádza v okrajovej časti jej zástavby. Záujemcovia o jeho pozretie sa zatiaľ budú musieť nahlásiť aspoň dva dni pred plánovanou návštevou. Samospráva im vie aj pomôcť s ubytovaním ak by sa v nej rozhodli stráviť viac dní.

Bunker je zaujímavým doplnkom turistickej ponuky, ktorá postupne v obci v priebehu rokov narástla a ako sľubuje jej súčasný starosta aj rásť bude. Len pár stoviek metrov od bunkru je Obecné múzeum. Bolo otvorené v roku 2009. Ide o typický dedinský domček so šesťstĺpovou verandou, V areáli múzea je aj pôvodná letná kuchyňa a murovaná klenutá vykopaná pivnica a kolesová studňa. K nim pribudlo aj jazierko plné rastlín a rýb, pec a priestranný prístrešok, ktoré sú miestom vhodným na zábavu, alebo naopak na strávenie pokojných chvíľ.

Už nad obcou sa na kopčeku v tieni stromov nachádza upravené torzo niekdajšieho kostola s názvom „Pustý kostol“.

Pochádza z 11. až 12. storočia a je na mieste dávneho pohanského pohrebiska. Bol zničený počas pustošivých tatárskych nájazdov , ale v stredoveku ho obnovili a fungoval do roku 1868.

„V lokalite pustého kostola sa našlo aj vzácne bronzové akvamanile. Je to nádoba, ktorú kedysi používali kňazi pri rituálnom umývaní rúk. Podľa mojich vedomostí sú dochované iba tri na svete. Tá "naša" sa nachádza v v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici," prezradil gymnaziálny profesor a regionálny historik Pavel Antolov.

Pustý kostol je aj jeho obľúbeným vychádzkovým cieľom, Láka sem však návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. V posledných rokoch sa tu uzatvárajú aj cirkevné a civilné manželstvá.

Vo Veľkej Čalomiji však vedia ponúknuť prichádzajúcim ešte viac. Je možné vypožičať si bicykle a na nich sa vydať za krásami okolia dediny. Taktiež člny s príslušenstvami na aktívny oddych na rieke Ipeľ.

„Spolu s pripravovaným zážitkom splavu Ipľa a rekonštrukciou vojenského bunkra aj stále sa rozrastajúcou vinohradníckou oblasťou, plánujeme vytvorenie novej turistickej cyklotrasy. Táto by slúžila aj na lepšiu dostupnosť k vinohradom, kde by sa mohli oživiť tradície vinárstva a samotný výhľad z tohto miesta na Poiplie je taktiež významným bodom a aj lákadlom pre turistov celoročne," prezradil plány do budúcna starosta neskrývajúc, že toto miesto považuje za citovú záležitosť a verí, že aj kvôli nej príde v budúcnosti k nim ešte viac ľudí než doteraz.

Nová atrakcia vznikla vďaka podpore

Pri slávnostnom otvorení zazneli slová spokojnosti aj viery v rozvoj turizmu v našom kraji.

„ Sme radi, že naša obec prekvitá. Ďakujem pekne za to, že sme dnes mohli slávnostne otvoriť Objekt ľahkého opevnenia – bunker – vo Veľkej Čalomiji. Chcem sa poďakovať Rozvojovej agentúre BBSK n.o., OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, ako aj kancelárii vyslanca pre NRO za finančný príspevok vo výške 5-tisíc eur, aby sa spomínané projekty mohli uskutočniť,“ dodal Pásztor.

Ako uviedol riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec „ v dnešnej dobe je veľmi dôležité pripomínať chyby aj z minulosti a najmä sa z nich poučiť, preto tento rozvojový zámer má pridanú hodnotu vo forme zhmotnenia krutej histórie ktorou 2.svetová vojna bola. Samozrejme nás teší nová turistická atrakcia v regióne dôležitá je pre nás aj edukatívna stránka rozvojového zámeru pre budúce generácie. “

Obnovu bunkra podporil aj Péter Csúsz, vyslanec pre najmenej rozvinuté okresy.

„Som rád, že som mohol podporiť tento projekt, lebo som presvedčený o tom, že prispeje k rozvoju turizmu pri rieke Ipeľ. Obec Veľká Čalomija je z tohto hľadiska možno „ prvá lastovička “, lebo vidí možnosti regiónu: kombinácia vodného turizmu s cykloturizmom, prírodné krásy, skvelé víno, kultúrne dedičstvo a k tomu odhodlanie neustále robiť pre vznik pracovných miest podporou cestovného ruchu.“

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja dodal, že: „vždy sa veľmi poteším, keď vidím, že sa obce snažia dávať priestor rozvoju cestovného ruchu. Obzvlášť, pokiaľ je to v lokalitách ako je táto, ktorá žiaľ patrí medzi najmenej rozvinuté regióny v kraji. Cestovný ruch je nástroj, ako podporiť ekonomickú aktivitu obyvateľov. Verím, že návštevníci si do tejto obce aj vďaka novinkám nájdu toto leto cestu.“

Miestnych asi najviac môže pre zmenu tešiť prísľub, ktorý zaznel počas slávnostného otvorenia z úst poslancov BBSK za okres Veľký Krtíš Lászlo Jámbora a Ondreja Kollára, že sa v dohľadnom čase dočkajú obnovy cesty vedúcej do obce.