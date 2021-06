Lístie bude v Lučenci výnimočne padať aj na prahu leta

Etablovaný festival plný kvalitnej hudby sa kvôli pandémii musel presunúť, napriek aktuálnej situácii prináša kvalitu.

17. jún 2021 o 6:53 (rv)

LUČENEC. Festival Jazzové lístie prináša už po siedmy krát do Lučenca porciu kvalitnej hudby. Ako napovedá jeho názov konal sa doteraz vždy v jesnnom termíne. No kvôli pandemickej situácii sa z minulého roku preniesol až do takmer letného obdobia. Za dobu svojej existencie sa festival z priestorov Mestskej tržnice presunul cez honosné priestory Mestského múzea aktuálne do priestorov kina Apollo. Tohto roku sa vrátil k pôvodnému dvojdňovému formátu. V dňoch 18. a 19. júna sa publiku predstavia domáci a dokonca i niektorí zahraniční interpreti.

Medzi nimi pravdepodobne najviac zarezonuje aj neznalcom tohto pestrého hudobného žánru legendárna kapela Fermata či herečka a v tomto prípade hlavne speváčka Lucia Lužinská.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok. Jazzové lístie hralo všetkými farbami Čítajte

„Dnešný jazz je rozmanitá synkretizácia žánrov od ethno a world music, cez elektronické smery až ku hraniciam popu. A presne takáto pestrá je aj paleta dramaturgie festivalu Jazzové Lístie. Pripravujeme pekné, štýlové prostredie nie len v interiéri ale aj v exteriéri kina Apollo. Veríme že všetkým návštevníkom navodíme tú správnu festivalovú atmosféru," prezradil programový zamestnanec pre kultúru Stanislav Spišiak.

Na svoje si prídu i priaznivci vinylu

V piatok sa v priestoroch kina Apollo koná aj burza LP platní. Vstup bude na ňu voľný. Jej začiatok je naplánovaný na 17.00 hod.

„Táto burza je pod gesciou legendárneho DJ ktorý sa preslávil ako David zo Senca. Ak ste vyznávačom nenapodobiteľného nestarnúceho zvuku „vinylu“ a chcete niektoré svoje platne pustiť do obehu, alebo vymeniť za iné platne, alebo ste sa práve rozhodli vstúpiť do zázračného sveta LP, a zadovážiť si prvé nosiče tak smelo príďte," vyzval Spišiak.

Jeho osobným tipom je piatkové vystúpenie trubkára Juraja Bartoša.

„Juraj Bartoš je uznávaný po celom svete ako špičkový muzikant ktorý s rovnakou bravúrou zvláda klasickú, vážnu hudbu, moderný jazz, ale aj tradičný jazz. Okrem iného je známy aj ako zakladateľ a umelecký vedúci hudobného telesa Bratislava Hot Serenaders. Na festivale sa predstaví s etablovaným jazzovým triom Nothing But Swing spolu s hosťom Sándorom Molnárom z Maďarska."

Vstupenky aj pernamentky na festival sú k dispozícii v Mestskom informačnom centre v Lučenci. Možno si ich tiež zakúpiť cez internet na stránke www.kultura.lucenec.sk, alebo priamo počas festivalu v pokladni kina Apollo.