FOTO: Na Lešti prebieha najvýznamnejšie vojenské cvičenie tohto roka

V Piatok navštívi výcvikové stredisko prezidentka ako hlavná veliteľka Ozbrojených síl SR.

17. jún 2021 o 18:52 (rv), TASR

LEŠŤ. Ozbrojené sily (OS) SR aktuálne absolvujú najvýznamnejšie cvičenie tohto roka. Jedna z epizód cvičenia sa v rámci Slovak Shield 2021 uskutočňuje v priestore Centra výcviku Lešť za účasti vojakov z Česka, Poľska, Maďarska a Spojených štátov amerických. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.

V najbližšom období bude zásadné úsilie sústredené na medzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021. Cieľom je preveriť a prehĺbiť interoperabilitu s aliančnými partnermi, oblasť uvádzania útvarov do vyšších stupňov bojovej pohotovosti a schopnosť poskytnúť vojenskú reakciu na riešenie krízy, uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dodal, že týmto cvičením sa definitívne vrátia ozbrojené sily do zabehnutého kolobehu vojenského života, čím si majú vytvoriť podmienky na odborný, osobný aj kolektívny rast.

Vybrané útvary boli v rámci cvičenia uvedené do vyšších stupňov bojovej pohotovosti so širokou škálou taktických činností do úrovne brigád vo viacerých výcvikových priestoroch.

OS SR upozorňujú, že previerky činnosti útvarov pri uvádzaní do vyšších stupňov bojovej pohotovosti so sebou prinesú aj vyššiu prítomnosť vojakov s technikou na verejných komunikáciách. Ozbrojené sily však prijali potrebné opatrenia, aby nebola verejnosť takýmito aktivitami výrazne ovplyvnená.

Súčasná bezpečnostná situácia vo svete, ale najmä v našom okolí, ukazuje potrebu častejšieho vykonávania takýchto previerok a cvičení, tak aby boli útvary ozbrojených síl pripravené na plnenie svojej primárnej úlohy, ktorou je obrana Slovenskej republiky, doplnil hovorca.

V piatok 18. júna zúčastní na vojenskom cvičení Slovak Shield 2021 v centre výcviku Lešť aj prezidentka SR Zuzana Čaputová sa ako hlavná veliteľka Ozbrojených síl SR. Príchod prezidentky na miesto je plánovaný o 10.00 h. Následne sa v piatok popoludní presunie na východné Slovensko. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.