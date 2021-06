Po 18 rokoch ožíva projekt Česko-slovenského pohára, BKM Lučenec v ňom nebude chýbať

Pri poslednej edícii Česko-slovenského pohára sa radoval z celkového triumfu E.S.O. Lučenec, vo finále zdolal Mlékárnu Kunín 96:84.

17. jún 2021 o 23:31 TASR

LUČENEC. Po osemnástich rokoch sa zástupcovia slovenskej Niké Slovenskej basketbalovej ligy a českej Kooperativa NBL dohodli na oživení projektu Česko-slovenského pohára.

Obnovená súťaž spestrí prípravné obdobie pred začiatkom sezóny 2021/2022.

Vtedajší formát tejto súťaže prinášal konfrontáciu českého a slovenského basketbalu počas sezóny, teraz sa odohrá všetko ešte pred začiatkom ročníka 2021/2022.

V dueli o 3. miesto USK Praha zdolala Slovakofarmu Pezinok 96:90.

Po dlhších rokovaniach sa podarilo dať dokopy nielen zoznam účastníkov, ale aj celkový formát súťaže.

Basketbalisti E.S.O. Lučenec sa 20.mája 2006 v Lučenci stali po druhý raz majstrami Slovenska, keď vo štvrtom finále play off extraligy zvíťazili nad Handlovou 66:61 a v celej sérii triumfovali 3:1. Na snímke vľavo kapitán Michal Tarabus s trofejou, vpravo riaditeľ klubu Jozef Mižúr. (zdroj: Jozef Ďurník/TASR)

Obe strany budú mať zhodne po 6 klubov, Niké SBL budú zastupovať Spišskí Rytieri, Patrioti Levice, Iskra Svit, Inter Bratislava, BKM Lučenec a BC Prievidza. Českú Kooperativu NBL budú reprezentovať BK Opava, BC Geosan Kolín, USK Praha, BK JIP Pardubice, BK ARMEX Děčín, BK Olomoucko.

Všetko sa odohrá počas dvoch septembrových víkendov, konkrétne 3.-5. septembra a 10.-11. septembra.

Tímy sa rozdelia do 4 skupín po troch, úvodná fáza sa bude hrať systémom každý s každým. Následne sa súťaž rozdelí na dve fázy - do Final Four sa prebojujú víťazi skupín, tímy na druhých a tretích miestach tiež čaká vlastné Final Four.

Záverečná fáza sa bude hrať systémom semifinále a finále/o 3. miesto. Žreb Česko-slovenského pohára sa uskutoční 30. júla, do 16. júla budú známe dejiská základných skupín a Final Four turnajov.

"Mám veľkú radosť, že sa v Česku a na Slovensku podarilo presadiť myšlienku vzniku Česko-slovenského pohára. Tímy z oboch krajín sa v prípravnom období stretávajú medzi sebou v prípravných zápasoch, a tak sme prišli s myšlienkou dať týmto zápasom trochu väčšiu prestíž. Veríme, že sa pohár stretne s veľkým záujmom fanúšikov. Radi by sme naštartovali novú tradíciu, ktorá bude každým rokom narastať na kvalite a tiež na záujme klubov, médií a partnerov," vyjadril sa pre portál svetbasketu.cz generálny manažér Patrioti Levice a spoluorganizátor Česko-slovenského pohára Ladislav Garaj.