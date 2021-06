Tragédia v Tomášovciach otriasla Novohradom. Paľko, budeš nám chýbať, hovorí kamarát nebohého

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.

18. jún 2021 o 12:01 Marcela Ballová

TOMÁSOVCE. Pod stovky kíl vážiacimi balíkmi slamy vyhasol život 54-ročného muža zo Starej Haliče, rodáka z Hriňovej.

K udalosti s fatálnymi následkami došlo vo štvrtok 17. júna v areáli družstva v Tomášovciach. Žiaľ, zdravotnícki záchranári už Pavlovi K. nedokázali pomôcť.

Prípad aktuálne vyšetrujú policajti a inšpektori. Zisťujú, ako k nešťastiu došlo a kto pochybil.

Novohradčanov tragická správa šokovala.

„Keď som sa to dozvedel, zostal som ako obarený. Je to obrovská tragédia. Paľko bol vynikajúci človek, ochotný pomáhať. Keď sme potrebovali niekoho do tímu usporiadateľov na futbalových zápasoch, nikdy neváhal rád podal pomocnú ruku. Aj pri zábavách a plesoch bol vždy aktívnym pomocníkom. Škoda ho je, veľký dobráčisko to bol. Pozostalým vyslovujem úprimnú sústrasť,“ povedal Dušan Trčan, exfutbalista a známy futbalový činovník v Novohrade. S Pavlom sa poznali štvrťstoročie.

„Zostali po ňom tri deti. Tešil sa z vnúčeniec. A teraz takáto rana. O takom niečom, že by v našom regióne niekedy zavalila človeka slama tak, že to neprežije, som nepočul,“ dodal Trčan.