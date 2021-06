Meno Mečiar zarezonovalo v Lučenci jednoznačne pozitívne

Festival Jazzové lístie priniesol v piatok opätovnú radosť zo živého hrania.

19. jún 2021 o 12:42 (rv)

LUČENEC. Už siedme pokračovanie festivalu Jazzové lístie, ktoré má svoje vyvrcholenie dnes (19. júna) o 18.30 h. v lučeneckom kine Apollo prinieslo počas svojho prvého dňa silné zážitky nielen pre divákov, ale aj pre účinkujúcich. Na obidvoch stranách bolo vidieť, že živá muzika má svoje nenahraditeľné čaro a po období keď nás pandémia koronavírusu odstrihla od podobných zážitkov dokáže preniesť pozitívnu energiu na všetkých.

„Som rád, že sme dokázali vytvoriť prostredie festivalu aké sme chceli, či už to vo foyer, alebo vonku pred budovou, jediné čo tomu chýba je väčšia návštevnosť. Našťastie vďaka silným partnerom festivalu to máme finančne pokryté. A myslím si, že tí čo prišli rozhodne nemôžu ľutovať," uviedol za organizátorov Stanislav Spišiak na margo nižšej návštevnosti. Necelá stovka návštevníkov však dokázala spraviť výbornú divácku kulisu.

V piatok vystúpili na hlavnom pódiu tri zoskupenia. Každé prinieslo jedinečné uchopenie jazzu . Lucia Lužinská Colorful music predviedla jeho modernejšiu tvár. Nasledujúci Nothing But Swing Trio spolu so Sandorom Molnárom na saxafóne a Jurajom Bartošom na trubke predviedli už klasické poňatie jazzu. No treba skonštatovať, že mali asi najväčší úspech z piatkového programu, po nich sa aj vďaka pokročilejšiemu času publikum ešte viac preriedlo.

Mečiar & Gapa Blues Connection priniesli čistokrvné a plnokrvné blues, kto zostal rozhodne neľutoval. Zoskupenie špičkových hudobníkov dokázalo svoju radosť z toho, že stoja opätovne na pódiu preniesť na divákov dokonale. A hlavne dokázalo, že meno Mečiar si netreba pamätať len s rozporuplnými pocitmi. Lebo bluesový gitarista a spevák Roman Mečiar z Bojníc si zaslúži byť známy ako špičkový hudobník, ktorý hrá blues s veľkým nasadením.

Sobota prinesie opäť všehochuť

V sobotu sa môžu priaznivci kvalitnej hudby tešiť n Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band zložený so špičkových hudobníkov z obidvoch brehov rieky Moravy. Po nich nasleduje hudobná legenda Fermata na čele s gitarisom Ferom Griglákom. Poslednými účinkujúcim je Tibor Feledi Kairos Kvintet. Je to aj hudobný tip Stanislava Spišiaka.

"Dostal som ich CD raz k narodeninám a keď som si ich vypočul, povedal som si, že ak ešte budeme robiť festival Jazzové lístie. Táto kapela nemôže na ňom chýbať. Je totiž veľmi kreatívna a rôznorodá."

Festival Jazzové lístia sa mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore s Fondu na podporu umenia, hudobného fondu, a organizácie SOZA a aj vďaka ďalším sponzorom.