Úpenlivá prosba stredoškoláčky na sociálnych sieťach, šancu na život jej môže dať vhodný darca

Tínedžerku morí vážna choroba. V rodine vhodného darcu životne dôležitého orgánu nemá.

19. jún 2021 o 21:26 Marcela Ballová

JANICE. Je mladá, krásna, plánuje študovať pedagogiku. A čo je najdôležitejšie, chce žiť.

Sedemnásťročná Erika z Janíc, dedinky v okrese Rimavská Sobota verí, že jej anjel spásy v podobe vhodného darcu jedného zo životne dôležitých orgánov sa nájde.

Tínedžerka s podmanivým úsmevom a iskrou v očiach totiž trpí Alportovým syndrómom. Jedinou šancou na život je pre ňu nová oblička.

Keďže v rodine vhodného darcu nemá, spolu s mamou sa ho rozhodla nájsť prostredníctvom sociálnych sietí.

Pomocnú ruku v neľahkej situácii im podalo aj občianske združenie Opre Roma.

Čo je Alportov syndróm • Zriedkavé geneticky podmienené vrodené ochorenie, ktoré sa týka najmä postihnutia obličiek a zmyslových orgánov. • Prejavuje sa už od detstva. Výrazné je postihnutie obličiek. Ich filtračná schopnosť je narušená. Do moču unikajú červené krvinky a tiež bielkoviny. • Filtrácia moču sa postupne znižuje a pozorujeme zlyhávanie obličiek. • Liečba genetickej poruchy nie je v súčasnosti možná. Zhoršovanie funkcie obličiek možno spomaľovať (napríklad podávaním ACE-inhibítorov), ale pri konečnom zlyhaní obličiek je dialýza alebo transplantácia obličiek jediným možným riešením. Zdroj: vyliec.sk

Vážnu diagnózu svojej milovanej dcérky si mama, rovnako Erika, vypočula z úst lekárov, keď jej dievčatko malo ešte len dva roky.

„Všimla som si, že dcérka má v moči krv. Chodili sme po doktoroch. Zistili, že jej zlyhávajú obličky. Napokon jej diagnostikokali nefrotický syndróm,“ hovorí zronená žena, ktorú čakali ďalšie mimoriadne náročné chvíle.

Medikamenty nezabrali a ani po kortikoidnej liečbe sa očakávaný efekt nedostavil.

Keď mala Erika osem rokov, jej život visel doslova na vlásku.

„Jej stav sa rapídne zhoršil. Takmer mi zomrela. Absolvovala ďalšie vyšetrenia aj liečbu v Banskej Bystrici,“ opisuje nešťastná matka chvíle, ktoré nechce zažiť žiadny rodič.

Žiaľ, nepomohli ani silné lieky. Počas poslednej kontroly, ktorú Erika absolvovala, lekári zistili, že obličky zlyhávajú a transplantácia je nutná.

„V tej chvíli sa mi zrútil svet, no kvôli dcérke musím byť silná. Má totiž len mňa,“ smutne podotkla ťažko skúšaná žena.

Keby to bolo možné, nezaváhala by ani na chvíľu a obličku by svojej dcére darovala. Rovnaký postoj zaujala celá rodina. Avšak nikto nemá krvnú skupinu 0+. Pomoc, ktorá znamená záchranu mladého života, teda musí prísť od cudzích ľudí.

Obetavá matka aj vážne choré dievča si uvedomujú, že ich prosba nie je bežná, no inej možnosti niet. Prostredníctvom sociálnych sietí hľadajú dobrodinca, ktorý by Erike daroval obličku. Musí mať vyhovujúcu krvnú skupinu.

Sympatická stredoškoláčka, ktorá rada číta, varí, pečie, píše básne a chce študovať pedagogiku, keďže miluje deti, verí, že vďaka dobrým ľuďom, ku ktorým smeruje svoju úpenlivú prosbu, jej bude dopriate žiť.

Má totiž veľa snov, ktoré si chce splniť a veľa plánov, ktoré chce pretaviť do reality.