Gitarová legenda i detské riekanky v rozpálenom meste

Festival Jazzové lístie ani vo svojom druhom dni nepoľavil z hudobnej kvality.

20. jún 2021 o 7:44 (rv)

Legendárny gitarista Fero Griglák na Jazzovom lístí dokázal, že nepatrí do "starého železa". (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC. Sobota (19. júna) v rozpálenom Lučenci bola pre návštevníkov siedmej edície festivalu Jazzové lístie tým čo ich rozpálilo pravdepodobne ešte viac. No na rozdiel od vonkajšej teploty to bolo príjemné rozhorúčenie. Na hlavnom pódiu sa tak ako v piatok vystriedali tri rôzne zoskupenia a priniesli neuveriteľnú žánrovú pestrosť. Našlo sa v nej miesto pre členité big bandové kompozície, ikonické gitarové sóla a nakoniec pre jednoduché detské riekanky obalené nekompromisne do jazzovej vrstevnatosti.

Krátko pred siedmou večer zaplnilo pódium v kine Apollo zoskupenie Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band zložené s muzikantov, ktorí majstrovsky ovládali príslušné nástroje. Predviedli set zložený s kompozícii svojho kapelníka v ktorých sa mohol každý hráč naplno predviesť čo sa aj dialo. Hneď prvá kapela a možno pre niektorých divákov aj vrchol dňa.

Prvú pestávku (a aj tie nasledujúce) spríjemnilo nielen osvieženie z bufetu ale i miestna kapela Attila Atlasz & Tibor Borsky Experience.

Po nich nasledovala legendárna kapela Fermata ktorej poznávacím znamením je gitarista František "Fero" Griglák. Taktiež živá legenda hrajúca okrem iného s Collegiom musicum či kapelou Prúdy. Obklopený trojicou vynikajúcich hudobníkov predviedol prečo patrí k úzkej slovenskej špičke. Prierez tvorbou kapely, ktorá existuje od roku 1973 bol ukážkou jeho autorského rukopisu. Vystúpenie sa síce trochu vzdialilo svojou rockovou razanciou z jazzového "košiara", ale štruktúra skladieb a predvedené výkony jednotlivých členov ho tam vracali pernamentne.

Tibor Feledi Kairos Kvintet bolo pre mnohých veľkou neznámou a asi aj najväčším prekvapením. V ich živelných kompozíciách boli totiž zakódované jednoduché detské riekanky ako Dínom dánom, Zlatá brána či Kukulienka. Na koniec sa tak aj z istou mierou symboliky predviedla nová krv a nádej slovenského jazzu.

Záverom už len možno pochváliť organizátorov za príjemnú premenu kina Apollo na plnophodnotný festivalový priestor a hlavne dramaturgiu, ktorá bola vyskladaná výborne a určite si v nej našiel každý priaznivec kvalitnej hudby niečo pre seba.