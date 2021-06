Práce na dennom stacionári vo Fiľakove pomaly finišujú, skončiť by mali v júli

Starostlivosť o prvých klientov by zariadenie mohlo začať poskytovať od začiatku roka 2022.

20. jún 2021 o 21:18 TASR

FIĽAKOVO. Práce na dennom stacionári, ktorý mesto Fiľakovo buduje v priestoroch bývalej základnej umeleckej školy (ZUŠ), pomaly finišujú. Rekonštrukcia budovy by mala byť dokončená v júli, starostlivosť o prvých klientov by zariadenie mohlo začať poskytovať od začiatku roka 2022. Pre TASR to povedal primátor Fiľakova Attila Agócs.

„V súčasnosti sme už možno v troch štvrtinách prestavby bývalej budovy ZUŠ. Podarilo sa nám vysúťažiť veľmi dobrú cenu, znížili sme celkové výdavky projektu z plánovaných 392-tisíc na 274-tisíc eur,“ priblížil Agócs. Ako dodal, rekonštrukcia začala na začiatku roku 2021, myšlienka projektu však existuje už niekoľko rokov.

V rámci prác sa v bývalej ZUŠ vykonalo zateplenie múrov, rekonštrukcia strechy, vymenené boli okná, dvere, elektroinštalácia i kúrenie. „Bude to moderná budova, ktorá môže v 21. storočí slúžiť seniorom,“ zhrnul primátor s tým, že po dokončení prestavby bude nasledovať proces oficiálnej registrácie inštitúcie.

Nový denný stacionár bude zdravotnú a sociálnu starostlivosť poskytovať desiatke klientov, prvý rok fungovania však môže byť jeho kapacita pre chýbajúci finančný príspevok zo strany štátu obmedzená. „Vyzerá to tak, že do septembra nestihneme stavbu skolaudovať a zaregistrovať. Celú kapacitu aj so štátnou podporou budeme zrejme naplno využívať až od roku 2023,“ vysvetlil Agócs.

Ako dodal, v rámci mesta pôjde o celkom novú službu, samospráva sa chce preto v prvom roku zamerať na osvetu a informovanie občanov o jej fungovaní a výhodách.